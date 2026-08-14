Iulian Iancu, declarații-șoc, în emisiunea Culisele Statului Paralel: „S-au făcut presiuni din afară ca Petrom să ajungă la OMV”

Publicat 14 aug. 2026, 09:45 Actualizat 14 aug. 2026, 09:54 Sursă Realitatea PLUS

Dezvăluiri-șoc făcute de Iulian Iancu, în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu. Fostul parlamentar și expert în energie susține că au fost făcute presiuni uriașe din afara țării pentru ca Petrom să fie vândut către OMV.

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