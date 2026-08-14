Iulian Iancu, declarații-șoc, în emisiunea Culisele Statului Paralel: „S-au făcut presiuni din afară ca Petrom să ajungă la OMV”

Dezvăluiri-șoc făcute de Iulian Iancu, în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu. Fostul parlamentar și expert în energie susține că au fost făcute presiuni uriașe din afara țării pentru ca Petrom să fie vândut către OMV.
Iulian Iancu a scos în evidență faptul că una dintre condițiile impuse a fost ca Guvernul să înghețe redevențele pe 10 ani. Mai mult, fostul deputat acuză că au existat demnitari și intermediari care au încasat zeci de milioane de euro în urma acestei tranzacții.
Iulian Iancu a susținut că privatizarea Petrom a fost rezultatul unor presiuni externe uriașe, explicând că, deși Guvernului i s-a interzis inițial transferul către companii rusești, ulterior s-a cedat la intervențiile Germaniei și Austriei pentru preluarea de către OMV — o companie înființată de Rusia în 1945.
„OMV a fost înființat în 1945 de Rusia, Rusia este cea care a creat această companie. Aceasta este istoria OMV-ului. În momentul în care Guvernul României a fost obligat să privatizeze, i s-a spus clar: sub nicio formă cu companii rusești”, a declarat Iulian Iancu.
Fostul parlamentar a precizat că decizia a fost impusă din afara țării conducerii de atunci a statului român, cu asigurarea că Rusia este de acord cu varianta austriacă, subliniind legăturile strânse dintre Austria și Moscova, cum a fost episodul în care Vladimir Putin a fost invitat la nunta ministrului austriac de Externe.
De asemenea, acesta a punctat că printre condițiile impuse s-a numărat înghețarea redevențelor, iar în urma acestei afaceri mai mulți „băieți deștepți” au încasat comisioane de zeci de milioane de euro.