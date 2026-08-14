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Economie· 1 min citire
Fermierii disperați: „Nu mai avem bani de facturi!”
Publicat14 aug. 2026, 10:40
Actualizat14 aug. 2026, 10:41
SursăRealitatea PLUS
Fermierii amenință cu un nou protest de amploare și spun că sunt pregătiți să iasă din nou în stradă dacă autoritățile nu iau urgent măsuri pentru salvarea agriculturii. Crescătorii de animale reclamă lipsa și întârzierea subvențiilor, blocaje care le afectează activitatea și spun că interesele lor nu sunt suficient apărate la Bruxelles, în contextul deciziilor care vizează agricultura.
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