Bolojan schimbă regula: Vrei sp fii prosumator, trebuie neapărat să-ți cumperi baterii de stocare

Odată cu loviturile în plin primite de sistemul energetic național, din cauza secetei fără precedent, autoritățile au constatat că este bine ca românii să exporte energie ieftină în rețeaua națională de energie. Iar pentru asta, guvernul i-ar putea obliga pe românii care își montează panouri fotovoltaice să aibă instalate și baterii de stocare.
Explozia numărului de prosumatori din România pune la grea încercare rețeaua națională de energie, iar autoritățile pregătesc măsuri ferme pentru stabilizarea sistemului. Premierul Ilie Bolojan a anunțat intenția de a modifica legislația din domeniu, astfel încât noile capacități de producție fotovoltaică să nu mai poată injecta energie în rețea fără a fi dotate obligatoriu cu sisteme de stocare.
Măsura vine pe fondul dezechilibrelor majore dintre producție și consum. Panourile solare ating vârful de generare la orele prânzului, în timp ce consumul național crește accelerat dimineața și seara, când producția regenerabilă scade drastic. În lipsa unor baterii adecvate, această fluctuație generează o volatilitate ridicată pe piața energetică și costuri suplimentare substanțiale.
Stocarea, condiție obligatorie pentru viitorii prosumatori
Gândirea noilor reglementări are la bază necesitatea de a opri extinderea haotică a panourilor solare neînsoțite de baterii, situație care afectează stabilitatea Rețelei Electrice Naționale.
„Avem o volatilitate foarte puternică pentru că fotovoltaicul generează o producție mare în orele de prânz și o producție redusă dimineața sau seara, când avem un consum energetic mare. Reglementările pe care trebuie să le adoptăm trebuie să fie de natură a nu mai permite ca în viitor să instalezi instalații fotovoltaice și să injectezi în sistem fără să ai și stocarea asigurată”, a punctat prim-ministrul.
O altă direcție vizată de Executiv este integrarea invertoarelor și a bateriilor existente într-un sistem de dispecerizare centralizată. Acest mecanism ar permite operatorilor de rețea și furnizorilor să gestioneze mai eficient energia acumulată, reducând cheltuielile provocate de dezechilibre — costuri care, în final, se reflectă în facturile tuturor consumatorilor.
Tabloul fotovoltaicelor din România: Peste 4.000 MW instalați de prosumatori
Dimensiunea fenomenului este confirmată de cele mai recente statistici ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). La mijlocul anului 2026, în România erau înregistrați aproape 360.000 de prosumatori, cu o putere totală instalată de peste 4.019 MW:
Persoane fizice: 324.535 de prosumatori, însumând o putere de 2.067,47 MW.
Persoane juridice: 34.843 de prosumatori, având o capacitate de 1.951,69 MW.
Deși adopția sistemelor de stocare a crescut în ultimul timp, decalajul rămâne considerabil. Doar aproximativ o treime dintre prosumatori — respectiv 127.084 de proprietari (dintre care peste 123.000 persoane fizice) — au investit până în prezent și în baterii de stocare, restul depinzând în continuare exclusiv de injectarea directă în rețeaua națională.