Bolojan schimbă regula: Vrei sp fii prosumator, trebuie neapărat să-ți cumperi baterii de stocare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 14:56

Odată cu loviturile în plin primite de sistemul energetic național, din cauza secetei fără precedent, autoritățile au constatat că este bine ca românii să exporte energie ieftină în rețeaua națională de energie. Iar pentru asta, guvernul i-ar putea obliga pe românii care își montează panouri fotovoltaice să aibă instalate și baterii de stocare.

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