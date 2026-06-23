O comisie ONU acuză Israelul de genocid în Fâșia Gaza

Publicat 23 iun. 2026, 19:36 Sursă Realitatea PLUS

O comisie a Organizației Națiunilor Unite a lansat acuzații grave la adresa Israelului. Potrivit raportului realizat de aceasta, Tel Aviv-ul comite un genocid în Gaza prin vizarea intenționată a copiilor palestinieni în atacuri.

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