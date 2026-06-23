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Extern· 1 min citire
O comisie ONU acuză Israelul de genocid în Fâșia Gaza
Atacuri în Fâșia Gaza
Publicat23 iun. 2026, 19:36
SursăRealitatea PLUS
O comisie a Organizației Națiunilor Unite a lansat acuzații grave la adresa Israelului. Potrivit raportului realizat de aceasta, Tel Aviv-ul comite un genocid în Gaza prin vizarea intenționată a copiilor palestinieni în atacuri.
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