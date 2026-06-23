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O comisie ONU acuză Israelul de genocid în Fâșia Gaza

Atacuri în Fâșia Gaza

Atacuri în Fâșia Gaza

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat23 iun. 2026, 19:36
SursăRealitatea PLUS

O comisie a Organizației Națiunilor Unite a lansat acuzații grave la adresa Israelului. Potrivit raportului realizat de aceasta, Tel Aviv-ul comite un genocid în Gaza prin vizarea intenționată a copiilor palestinieni în atacuri.

Raport: Israelul vizează intenționat copiii palestinieni în atacuri

Președintele comisiei de anchetă internațională a declarat: „prin luarea ca țintă a copiilor, Israelul atacă însăși capacitatea poporului palestinian de a exista și de a-și hotărî viitorul.”

În consecință, raportul a concluzionat că un genocid are loc și continuă să aibă loc în Gaza. După publicarea documentului, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat că există dovezi tot mai mari că ceea ce se întâmplă în Gaza este un genocid.

Ca replică, Israelul a denunțat raportul pe care l-a clasificat drept defăimător.

Mai mult decât atât, conducerea de la Tel Aviv a transmis că datele prezentate de comisia mandatată de ONU ignoră tacticile brutale ale Hamas, care vizează fără milă copii israelieni.

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