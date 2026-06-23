A început „Davosul conservatorilor” la Londra. Conferința care pune ideile înaintea ideologiilor

Publicat 23 iun. 2026, 18:47 Sursă Realitatea PLUS

La Londra a început conferința Alianța pentru Cetățenie Responsabilă, supranumită „Davosul conservatorilor”. Evenimentul reunește sute de activiști, intelectuali, filosofi și analiști care dezbat principalele teme ale momentului, de la direcția în care se îndreaptă lumea până la eșecul clasei politice. Jurnalistul Mihai Belu se află la conferința care pune ideile înaintea ideologiilor și transmite, în exclusivitate la Realitatea PLUS, evoluțiile dezbaterilor despre viitorul civilizației.

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