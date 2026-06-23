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Extern· 1 min citire
A început „Davosul conservatorilor” la Londra. Conferința care pune ideile înaintea ideologiilor
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat23 iun. 2026, 18:47
SursăRealitatea PLUS
La Londra a început conferința Alianța pentru Cetățenie Responsabilă, supranumită „Davosul conservatorilor”. Evenimentul reunește sute de activiști, intelectuali, filosofi și analiști care dezbat principalele teme ale momentului, de la direcția în care se îndreaptă lumea până la eșecul clasei politice. Jurnalistul Mihai Belu se află la conferința care pune ideile înaintea ideologiilor și transmite, în exclusivitate la Realitatea PLUS, evoluțiile dezbaterilor despre viitorul civilizației.
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