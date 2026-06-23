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A început „Davosul conservatorilor” la Londra. Conferința care pune ideile înaintea ideologiilor

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 18:47
SursăRealitatea PLUS

La Londra a început conferința Alianța pentru Cetățenie Responsabilă, supranumită „Davosul conservatorilor”. Evenimentul reunește sute de activiști, intelectuali, filosofi și analiști care dezbat principalele teme ale momentului, de la direcția în care se îndreaptă lumea până la eșecul clasei politice. Jurnalistul Mihai Belu se află la conferința care pune ideile înaintea ideologiilor și transmite, în exclusivitate la Realitatea PLUS, evoluțiile dezbaterilor despre viitorul civilizației.

”Au început la Londra lucrările Alliance for Responsible Citizenship, acest așa-zis Davos al conservatorilor. O conferință care adună peste 200 de gânditori din domenii diverse, autori, actori, scriitori, activiști civici, care au venit să dezbată care este viitorul omenirii.

Dacă în partea cealaltă, la Davos, vin multimiliardari care impun anumite direcții de dezvoltare, la Londra au venit filozofi, au venit gânditori, au venit membri ai unor think tank-uri care doresc să pună omul în mijlocul direcțiilor de dezvoltare ale societății”, a declarat Mihai Belu.

Potribit jurnalistului, ”baroneasa Stroud l-a adus în fața auditoriului pe nepotul dizidentului sovietic Aleksandr Soljenițîn. Ignat Soljenițîn a vorbit, la rândul său, despre eșecul capitalismului în forma sa globalistă”.

Prima parte a discuțiilor de la Alliance for Responsible Citizenship a fost încheiată de Sir Marshall, filantropul care a fondat această alianță și care a discutat despre eșecul clasei politice în întregul ei și despre felul în care trebuie demolată și reconstruită întreaga societate.

”Este o conferință care pune în față gânditori, care pune accentul pe aspectele ideologice, spre deosebire de alte manifestări de acest gen care încearcă să impună anumite ideologii fără să le dezbată”, a mai spus Mihai Belu.

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