Netanyahu, scos din minți? Acordul care îl pune pe jar pe liderul de la Ierusalim

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:48

Guvernul israelian își exprimă îngrijorarea că un posibil acord între Statele Unite și Iran ar putea consolida influența Teheranului în Liban și ar putea limita libertatea de acțiune a Israelului împotriva grupării Hezbollah.

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