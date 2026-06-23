Netanyahu, scos din minți? Acordul care îl pune pe jar pe liderul de la Ierusalim

Guvernul israelian își exprimă îngrijorarea că un posibil acord între Statele Unite și Iran ar putea consolida influența Teheranului în Liban și ar putea limita libertatea de acțiune a Israelului împotriva grupării Hezbollah.
Publicația de presă americană digitală Axios - specializată în știri politice, economice și de actualitate - susține că la discuțiile din Elveția din 21 iunie, SUA și Iranul au convenit să creeze un „mecanism de soluționare a conflictelor” în Liban pentru a menține armistițiul. Acordul subminează înțelegerea anterior din 2024 dintre premierul Benjamin Netanyahu și fostul președinte american Joe Biden, susțin surse citate de publicația menționată. La vremea respectivă, Israelul își păstra dreptul de a răspunde atât amenințărilor iminente, cât și celor emergente din partea Hezbollah.
În contextul actual, se pare că Israelul nu va mai avea capacitatea de a lansa atacuri preventive, potrivit surselor Axios. În plus, de data aceasta, Israelul nu va fi un participant direct la mecanismul de monitorizare a armistițiului, spre deosebire de Iran.
Ce îl îngrijorează pe Netanyahu?
„Bibi (Benjamin Netanyahu - n.r.) este isteric în legătură cu asta”, ar fi spus o sursă israeliană pentru Axios.
Potrivit surselor citate, acordul cu Libanul îl îngrijorează pe prim-ministrul israelian mult mai mult decât armele nucleare ale Iranului. Un motiv este semnificația politică internă a acțiunilor Israelului împotriva Hezbollah în perioada premergătoare alegerilor din octombrie.
"Mărul discordiei" - discuțiile internaționale privind stabilizarea situației din Liban
SUA și Iranul au purtat discuții pe 21 iunie la Bürgenstock, Elveția. Reprezentanții țărilor mediatoare – Pakistan și Qatar – au declarat că întâlnirea a fost pozitivă și constructivă. În urma discuțiilor, vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că părțile lucrează la un „mecanism de soluționare a conflictelor” pentru a preveni escaladarea conflictului dintre Israel și Hezbollah.