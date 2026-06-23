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Extern· 1 min citire
Putin, despre atacurile ucrainene asupra infrastructurii civile: ”Reprezintă o încercare de a destabiliza Rusia”
FOTO: Arhivă
Vladimir Putin a declarat marţi că Ucraina atacă infrastructura civilă din Rusia în încercarea de a destabiliza societatea, relatează Reuters.
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