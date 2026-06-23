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Trump pune din nou sub semnul întrebării sprijinul SUA pentru aliații NATO: "Am putea să nu intervenim”

Trump vs Nato / Profimedia

Trump vs Nato / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:31

Președintele SUA Donald Trump a criticat lipsa de implicare a unor aliați în operațiunile militare americane și a avertizat că SUA ar putea adopta aceeași atitudine atunci când statele membre NATO vor solicita ajutor.

Liderul de la Casa Albă și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa de susținere din partea unor aliați ai Statelor Unite în contextul operațiunilor desfășurate împotriva Iranului, într-o declarație făcută în Biroul Oval. Liderul de la Casa Albă a afirmat, astfel, că anumite state partenere nu răspund atunci când Washingtonul solicită sprijin punctual, relatează publicația Inquierer.

„Am cheltuit toți acești bani. Iar apoi, când avem nevoie poate de puțin ajutor într-o anumită situație, ei spun că preferă să nu se implice”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, sugerând că această atitudine ar putea determina SUA să adopte o poziție similară în viitor.

Avertismentul lui Trump

Președintele a subliniat că Washingtonul ar putea reconsidera modul în care răspunde solicitărilor de sprijin militar venite din partea aliaților: „Este o abordare absurdă, pentru că și noi am putea răspunde la fel. Și chiar am putea să o facem”.

Presiuni asupra statelor membre

Declarațiile apar într-un moment sensibil pentru relațiile transatlantice, în condițiile în care administrația americană continuă să exercite presiuni asupra statelor membre NATO pentru creșterea contribuțiilor la apărare și pentru o implicare mai consistentă în problemele de securitate internațională.

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