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Extern· 1 min citire
Trump pune din nou sub semnul întrebării sprijinul SUA pentru aliații NATO: "Am putea să nu intervenim”
Trump vs Nato / Profimedia
Președintele SUA Donald Trump a criticat lipsa de implicare a unor aliați în operațiunile militare americane și a avertizat că SUA ar putea adopta aceeași atitudine atunci când statele membre NATO vor solicita ajutor.
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