Incendiu uriaș la o centrală termoelectrică din Crimeea ocupată, după un posibil atac. Norul de fum s-a întins pe 50 de kilometri

Un incendiu de proporții a izbucnit luni, 23 iunie, la o centrală termoelectrică din orașul Kerci, în Crimeea ocupată. Potrivit surselor locale, focul ar fi izbucnit după un posibil atac, însă cauzele nu au fost confirmate oficial până la momentul publicării informațiilor.
Canalul de Telegram „Krymski Veter” a transmis că un rezervor aflat pe teritoriul instalației energetice a fost cuprins de flăcări. Primele date indică faptul că incendiul s-a produs în zona Arșînțevo, unde se află Centrala Termoelectrică Kerci, cunoscută și ca Kamiș-Burun. Potrivit informațiilor apărute pe canalele locale de monitorizare, în zonă s-ar fi produs un impact înainte ca focul să izbucnească.
Un martor a relatat pentru canalul „Krymski Veter” că ar fi observat acest moment în apropierea centralei. Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind cauza incendiului. Centrala Termoelectrică Kerci asigură producerea energiei termice pentru locuitorii orașului și are o capacitate electrică instalată de 30 MW și una termică de 103 Gcal/oră.
Incendiul a fost confirmat ulterior de grupurile de monitorizare. Acestea au publicat imagini satelitare în care se vede un nor mare de fum. Potrivit informațiilor prezentate, fumul s-ar fi întins pe aproximativ 50 de kilometri. Imaginile au alimentat îngrijorările privind amploarea incendiului, însă autoritățile nu au oferit detalii clare despre pagube.
Un alt incendiu a fost semnalat în Simferopol
În aceeași dimineață, un alt incendiu a fost semnalat în Simferopol. Focul a izbucnit în apropierea centrului comercial „Dobroțen”. La început nu era clar ce anume ardea în zonă. Ulterior, canalul „Krymski Veter” a transmis că flăcările au cuprins depozitele rețelei comerciale.
Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu oferiseră detalii despre cauza incendiului din Simferopol. Nu au fost comunicate nici informații clare despre amploarea pagubelor. Incendiul a avut loc în aceeași zi în care a fost semnalat și focul de la centrala termoelectrică din Kerci. Cele două incidente au apărut pe fondul unei noi nopți tensionate în Crimeea ocupată.
Incidentele au avut loc după o noapte în care au fost raportate noi atacuri cu drone asupra Crimeei. Din cauza amenințării aeriene, circulația pe Podul Crimeii a fost suspendată temporar. Locuitorii din mai multe zone ale peninsulei au raportat explozii. De asemenea, au fost semnalate activități ale sistemelor de apărare antiaeriană.
În jurul orei 01.00, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă temporar în Simferopol. Pene de curent au fost semnalate și în unele localități din districtul Simferopol. Informații similare au fost distribuite de utilizatori ai rețelelor sociale și pentru raionul Sovietski din Crimeea ocupată. Deocamdată, nu este clar dacă aceste întreruperi au avut legătură directă cu atacurile raportate în cursul nopții.
Explozii au fost auzite și în regiunea Krasnodar
Tot în cursul nopții, autoritățile ruse au instituit alertă aeriană în orașul Anapa. Orașul se află pe litoralul Mării Negre, în regiunea Krasnodar. Aproximativ o oră mai târziu, explozii au fost auzite și în Novorossiisk. Canalele locale de Telegram au relatat despre intervenția sistemelor ruse de apărare antiaeriană împotriva dronelor.
În ultimele săptămâni au fost raportate și alte efecte ale atacurilor asupra peninsulei ocupate. Șeful administrației proruse din Crimeea, Serghei Aksionov, a anunțat suspendarea vânzării benzinei către populație. Acesta nu a precizat cât timp va dura măsura. Decizia a fost prezentată în contextul situației tensionate din peninsulă.
Autoritățile locale au decis și să oprească temporar primirea copiilor în taberele de vacanță din Crimeea. Motivul invocat a fost „situația actuală” de securitate. Noile incendii și întreruperile de electricitate apar pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii și obiectivelor militare din peninsulă. Crimeea a fost anexată de Rusia în 2014 și rămâne una dintre zonele aflate frecvent în centrul confruntărilor dintre Moscova și Kiev.