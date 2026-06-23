Incendiu uriaș la o centrală termoelectrică din Crimeea ocupată, după un posibil atac. Norul de fum s-a întins pe 50 de kilometri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 iun. 2026, 12:09

Un incendiu de proporții a izbucnit luni, 23 iunie, la o centrală termoelectrică din orașul Kerci, în Crimeea ocupată. Potrivit surselor locale, focul ar fi izbucnit după un posibil atac, însă cauzele nu au fost confirmate oficial până la momentul publicării informațiilor.

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