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Arestată după o vacanța în Maroc: influenceriță din Franța, vizată de o anchetă pentru un videoclip viral

Cătușe/ Profimedia

Cătușe/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:25

Incident în Maroc. O influenceriță aflată în vacanță la Marrakech a fost reținută pe aeroport, chiar înainte de plecarea spre Franța, după publicarea unui videoclip viral în care critica dur traficul și comportamentul polițiștilor locali. Autoritățile marocane au considerat acuzațiile ca fiind defăimătoare și ofensatoare, așa că au demarat o anchetă.

Influencerița a fost arestată pe aeroportul din Marrakech pe 13 iunie, chiar înainte să urce în avionul cu destinația Franța. Motivul reținerii îl reprezintă un videoclip viral în care aceasta critica traficul considerat haotic și modul de acțiune al polițiștilor rutieri din Maroc, potrivit publicației Express.

Filmul evenimentelor

Yass Naubelle se afla în vacanță la Marrakech atunci când a filmat și distribuit online clipul considerat incriminator. Deși videoclipul a fost ulterior șters, acesta a reușit să genereze sute de comentarii și să atragă atenția la nivel național.

Ce a nemulțumit autoritățile marocane

În înregistrare, Naubelle descria drumurile locale ca fiind periculoase și critica comportamentul participanților la trafic. Aceasta ar fi menționat că a observat mopediști fără cască, inclusiv cu copii la bord, precum și manevre bruște în trafic. De asemenea, a comparat situația din Maroc cu cea din Algeria, susținând că experiența sa în Maroc a fost mai gravă. Influencerița a mai acuzat unii polițiști rutieri că opreau femei fără un motiv clar și că le solicitau bani.

Autoritățile au concluzionat că videoclipul conținea declarații considerate defăimătoare la adresa cetățenilor marocani și jignitoare la adresa forțelor de securitate. În consecință, a fost emis un mandat național, iar aceasta a fost reținută pe aeroport înainte de îmbarcare.

Acuzațiile aduse

Anchetatorii au precizat că influencerița este cercetată pentru publicarea de conținut digital considerat ofensator și pentru acuzații de subminare a unei instituții publice.

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