Arestată după o vacanța în Maroc: influenceriță din Franța, vizată de o anchetă pentru un videoclip viral

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:25

Incident în Maroc. O influenceriță aflată în vacanță la Marrakech a fost reținută pe aeroport, chiar înainte de plecarea spre Franța, după publicarea unui videoclip viral în care critica dur traficul și comportamentul polițiștilor locali. Autoritățile marocane au considerat acuzațiile ca fiind defăimătoare și ofensatoare, așa că au demarat o anchetă.

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