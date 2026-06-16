INULTA, companie cu ADN românesc, premiată de CCH Tagetik pentru proiecte globale de transformare financiară

Compania are peste 100 de experți certificați CCH Tagetik, peste 250 de proiecte în portofoliu și livrări în America de Nord, Europa, Orientul Mijlociu și Asia. În 2025, INULTA și-a crescut cifra de afaceri cu 47%, până la 8 milioane de euro.
INULTA, companie de consultanță specializată în soluții software financiare, a fost desemnată Best EPM Implementation Partner de către CCH Tagetik, în cadrul conferinței CCH Tagetik InTouch26, desfășurată pe 18 mai 2026.
Pentru o companie cu ADN românesc, premiul are o miză care trece de simpla bifare a unei distincții într-un comunicat. INULTA activează într-o zonă mai puțin vizibilă publicului larg, dar foarte importantă pentru companiile mari: transformarea funcției financiare. Acolo unde bugetarea, planificarea, consolidarea, raportarea și datele de management trebuie să funcționeze corect, lunar, trimestrial, an de an. Fără prea multă toleranță pentru improvizații.
Compania are peste 100 de experți certificați CCH Tagetik, peste 250 de proiecte în portofoliu și experiență de livrare în America de Nord, Europa, Orientul Mijlociu și Asia. În plus, INULTA a lucrat cu peste 50 de companii importante doar din banking și asigurări, două sectoare în care procesele financiare sunt rareori simple. În banking, de exemplu, un proiect de transformare financiară înseamnă consolidări complexe, cerințe de reglementare, calendare stricte de raportare, audit, date care trebuie verificate de mai multe ori și echipe care nu își permit să descopere problemele la finalul lunii. În asigurări, presiunea este asemănătoare. Volume mari de date, reguli tehnice, raportări sofisticate și nevoia de a închide rapid cifrele fără să pierzi controlul asupra lor.
În acest context, premiul acordat de CCH Tagetik validează o zonă în care INULTA și-a construit treptat reputația: implementări complexe de Enterprise Performance Management, prescurtat EPM, pentru organizații mari și pentru parteneri internaționali.
CCH Tagetik este una dintre platformele importante folosite de companii pentru planificare financiară, consolidare, raportare și managementul performanței. Pentru INULTA, statutul de partener strategic Wolters Kluwer CCH Tagetik Platinum Partner a fost una dintre direcțiile prin care compania și-a extins prezența în proiecte internaționale.
„Acordăm INULTA distincția Best EPM Implementation Partner pentru rezultatele demonstrate în implementări complexe CCH Tagetik. INULTA a arătat constant un nivel ridicat de expertiză în proiecte de transformare financiară, susținând atât partenerii, cât și clienții enterprise printr-o capacitate de livrare scalabilă și riguroasă. Profunzimea competențelor și orientarea către rezultate fac din INULTA un partener de încredere în ecosistemul CCH Tagetik. Împreună, CCH Tagetik și INULTA continuă să creeze valoare concretă pentru clienții comuni”, a declarat Matt Rodwell, Global Partner Sales Director, CCH Tagetik.
INULTA lucrează cu organizații din servicii financiare, producție, automotive, energie și alte industrii în care funcția financiară are un rol greu de redus la rapoarte și bugete. În multe companii, echipele financiare sunt puse să răspundă tot mai repede la întrebări care țin de performanță, costuri, scenarii, cash-flow, raportare sau risc. Iar răspunsurile nu mai pot veni din fișiere separate, actualizate manual, trimise pe e-mail în mai multe versiuni.
De aici vine și interesul tot mai mare pentru soluții EPM. Nu pentru că sună bine într-un plan de digitalizare, ci pentru că în companiile mari lucrurile se blochează destul de repede atunci când planificarea, consolidarea și raportarea sunt tratate ca procese izolate. Cine a lucrat într-o închidere financiară de grup știe cât de repede poate deveni fragil un proces care depinde de prea multe verificări manuale.
„Acest premiu validează zona în care INULTA și-a construit reputația: proiecte complexe de transformare financiară, unde nu este suficientă doar tehnologia. Este nevoie de expertiză financiară, rigoare în implementare și capacitatea de a lucra eficient într-un ecosistem de parteneri”, a declarat Valentin Bratu, Managing Partner INULTA. „În banking și asigurări, acest lucru este cu atât mai important. Sunt industrii în care presiunea de reglementare, structurile complexe de consolidare, termenele stricte de raportare și calitatea datelor sunt critice. Acolo contează cu adevărat expertiza profundă în CCH Tagetik.”
Compania a susținut programe de transformare pentru organizații recunoscute la nivel global, printre care Autoklass, Philip Morris International, Aquila, Danone, Romstal, Renault, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania. De asemenea, INULTA a fost implicată în proiecte alături de firme din Big 4, inclusiv PwC și EY, precum și alți parteneri regionali și globali de implementare.
Această poziționare este importantă pentru felul în care arată următoarea etapă de creștere pentru companiile de consultanță și tehnologie cu origini în România. Piața locală a fost asociată mult timp cu outsourcing IT, dezvoltare software și servicii tehnice livrate pentru clienți externi. INULTA merge într-o zonă mai specializată, la intersecția dintre tehnologie, finanțe și procese de business. E o nișă mai îngustă, dar cu valoare mare, mai ales când clienții sunt companii mari, reglementate, cu operațiuni în mai multe țări.
În 2025, INULTA și-a crescut cifra de afaceri cu 47%, de la 5,5 milioane de euro în 2024 la 8 milioane de euro. Creșterea a fost susținută și de achiziția Filight în Slovenia, parte dintr-o etapă mai amplă de extindere internațională și de consolidare a capacităților de livrare.
Pentru companie, premiul CCH Tagetik vine într-un moment în care dimensiunea echipei, portofoliul de proiecte și prezența internațională încep să spună aceeași poveste. O companie construită în jurul unei expertize financiare și tehnologice dezvoltate în România poate ajunge să lucreze în proiecte globale, cu parteneri mari și clienți enterprise, într-o zonă în care execuția contează aproape la fel de mult ca tehnologia aleasă.
Iar în transformarea financiară, asta se vede destul de repede. În termene respectate. În cifre care se leagă. În rapoarte care nu mai depind de ultimele corecții făcute în grabă. Lucruri mai puțin spectaculoase la prima vedere, dar exact lucrurile care fac diferența într-o companie mare.