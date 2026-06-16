INULTA, companie cu ADN românesc, premiată de CCH Tagetik pentru proiecte globale de transformare financiară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 15:19

Compania are peste 100 de experți certificați CCH Tagetik, peste 250 de proiecte în portofoliu și livrări în America de Nord, Europa, Orientul Mijlociu și Asia. În 2025, INULTA și-a crescut cifra de afaceri cu 47%, până la 8 milioane de euro.

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