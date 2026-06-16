Mihai Daraban: Portul Constanța este complementar marilor hub-uri portuare europene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 15:14

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA Constanța), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), organizează, în perioada 16–18 iunie a.c., Maritime Business Week, eveniment internațional dedicat industriei maritime, care reunește reprezentanți ai companiilor din sectoarele maritim, portuar, logistic și al transportului internațional.

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