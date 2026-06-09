Oamenii se tem să iasă în stradă. Președinte de sindicat: „Se dorește intimidarea personalului!”
Carmen Maican
Angajații de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se tem să mai iasă în fața instituției, după ce conducerea le-ar fi cerut lista exactă, cu numele complet al tuturor persoanelor care vor să își strige drepturile! Președintele Sindicatului „MIPE Normalitate”, Carmen Maican, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că se dorește intimidarea personalului, nu găsirea de soluții.
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„Nu se dorește de fapt găsirea de soluții, se dorește intimidarea personalului.
Deci a fost trimis un mail de la Resurse Umane, dar domnul ministru a fost înștiințat, s-au cerut șefilor de structuri, cu nume și prenume, angajații care au protestat...Notabene, noi dacă am protestat, am protestat o oră, chiar ne mai rugăm să rămânem.
Performanța, rezultatele noastre se găsesc pe pagina domnului ministru Dragoș Pîslaru, pe pagina de Facebook, iar în spatele acestor rezultate există multe ore suplimentare neplătite.
Acolo nu a mai fost parte de legalitate... când lucrăm în weekend, nu mai este parte de legalitate când sănătatea oamenilor este pusă în pericol, nu mai este parte de legalitate.”, a declarat Carmen Maican, președintele Sindicatului „MIPE Normalitate”.
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