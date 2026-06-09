Oamenii lui Bolojan, atacuri în serie la guvernul propus de Tomac: Un paravan PSD

Sursă: realitatea.net

Deputatul Alexandru Moraru, unul dintre oamenii apropiați de Ilie Bolojan, lansează un atac dur la adresa premierului desemnat Eugen Tomac, acuzându-l că ar propune un guvern controlat din umbră de PSD. Mai mult, liberalul afirmă că și guvernul Cioloș ar fi fost tot unul pareavan pentru social democrați.

Moraru afirmă că „pe pozițiile-cheie, miniștrii asumați de domnia sa sunt, de fapt, nominalizările PSD”, susținând că scenariul este unul deja cunoscut în politica românească.

În opinia sa, „PSD vrea uzufructul guvernării, beneficiile, pârghiile, controlul, dar refuză să deconteze electoral măsurile dificile care trebuie luate. Vrea să decidă fără să răspundă, să conducă fără să semneze.”

„Am mai văzut acest scenariu. L-am văzut la Guvernul Cioloș. L-am văzut, în forma sa cea mai necinstită, în felul în care a fost demolat Guvernul condus de Ilie Bolojan, o guvernare corectă, doborâtă exact când țara începea să-și revină după măsurile grele.”

Moraru acuză PSD că repetă același tipar politic: „Ies de la guvernare pe final de drum dificil, lasă povara deciziilor nepopulare pe umerii altora, apoi revin în opoziție ca să culeagă nemulțumirea pe care chiar ei au alimentat-o.”