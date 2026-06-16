Milionarii lumii au devenit mai mulți și mai bogați în 2025

Milionarii lumii sunt și mai mulți și mai bogați! Potrivit unui studiu, numărul acestora a crescut cu aproape 2 milioane în anul 2025, iar averea lor totală a atins un record istoric, 98,3 trilioane de dolari. În paralel, averea celor mai bogați rămâne extrem de concentrată: 1% dintre ei dețin peste 34% din suma totală. În fruntea clasamentului se află Elon Musk, care a devenit recent primul trilionar din lume, după ce compania SpaceX a fost listată la bursă.
Averea totală a milionarilor a ajuns la 98,3 trilioane de dolari
Anul 2025 a fost un succes pentru bogații lumii. Performanța puternică a pieței bursiere și scăderea inflației au făcut ca averile milionarilor să atingă un record istoric.
„Ai un grup de persoane în această țară care o duc foarte bine dar ai și un grup de persoane care se chinuie să-și plătească chiria și să-și facă cumpărăturile.
Politicienii folosesc o tehnică veche de când lumea.
Aleg un dușman și arată cu degetul spre el dar problema e că asta nu rezolvă nimic.”, a zis Jeff Bezis, fondatorul companiei Amazon.
Numărul milionarilor a crescut cu aproape 8 procente și a ajuns la 25 de milioane, în timp ce averea lor totală a ajuns la suma de 98,3 trilioane de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare creștere anuală din 2018. În fruntea clasamentului bogaților lumii se află Elon Musk. Recent, șeful companiei aerospațiale Space X a atins o bornă fără precedent în istoria umanității. Elon Musk a devenit primul trilionar al lumii, după ce firma sa a fost listată la bursă. Suma este cu adevărat greu de imaginat, din moment ce averea antreprenorului este comparabilă cu produsul intern brut al unor țări precum Polonia și Elveția.
„Am dat companiei SpaceX o șansă mai mică de 10% de reușită. Le-am spus oamenilor: „cel mai probabil vom eșua dar ar trebui să încercăm pentru că dacă nu există nicio companie nouă care intră în spațiul cosmic, nu vom fi niciodată o civilizație interplanetară.”, a anunțat Elon Musk, șeful SpaceX.
Cea mai puternică creștere a numărului de milionari a fost observată în Asia-Pacific. Regiunea reprezintă cel mai mare centru de producție din lume pentru semiconductori, cruciali pentru Inteligența Artificială și Robotică.
În America de Nord, numărul milionarilor a crescut cu 9,1% datorită Statelor Unite și a ajuns la 8,7 milioane. Și Europa a înregistrat o creștere la acest capitol. Numărul milionarilor de pe Bătrânul Continent a crescut cu 6,5 procente.
„Ceea ce s-a întâmplat este că lucrurile au costat și au durat mai mult decât mă așteptam și am avut de luat o decizie. Fie investesc toți banii rămași în companii, fie le las să moară.
Anul 2008 a fost brutal.”, a completat Elon Musk.