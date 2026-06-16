Milionarii lumii au devenit mai mulți și mai bogați în 2025

Publicat 16 iun. 2026, 10:49 Sursă Realitatea PLUS

Milionarii lumii sunt și mai mulți și mai bogați! Potrivit unui studiu, numărul acestora a crescut cu aproape 2 milioane în anul 2025, iar averea lor totală a atins un record istoric, 98,3 trilioane de dolari. În paralel, averea celor mai bogați rămâne extrem de concentrată: 1% dintre ei dețin peste 34% din suma totală. În fruntea clasamentului se află Elon Musk, care a devenit recent primul trilionar din lume, după ce compania SpaceX a fost listată la bursă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre avere