ANAF: Averi nejustificate de 540 de milioane de lei descoperite în ultimul an

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 iun. 2026, 10:44

Inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor făcute la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor bani sau bunuri. Verificările au vizat diferențele dintre veniturile declarate și sumele folosite pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.

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