ANAF: Averi nejustificate de 540 de milioane de lei descoperite în ultimul an

Inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor făcute la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor bani sau bunuri. Verificările au vizat diferențele dintre veniturile declarate și sumele folosite pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.
Controalele au fost făcute în perioada iulie 2025 - mai 2026. În total, structurile ANAF care verifică situația fiscală personală au făcut 1.102 acțiuni de control.
ANAF a stabilit creanțe de peste 540 de milioane de lei
Inspectorii au verificat persoane care nu au putut explica proveniența unor sume
În urma controalelor, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 540.243.299 de lei. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei.
Este vorba despre persoane fizice care nu au putut demonstra de unde provin anumite venituri, fonduri sau disponibilități financiare. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau alte operațiuni financiare.
Ce nereguli au găsit inspectorii ANAF
Principalele probleme descoperite au fost legate de sume de bani pentru care persoanele verificate nu au putut prezenta dovezi clare. Inspectorii au analizat depuneri de numerar în conturi personale, dar și în conturile unor firme la care persoanele respective aveau participații.
Au fost verificate și situații în care oamenii au folosit bani cash pentru cumpărarea unor bunuri mobile sau imobile. Alte cazuri au vizat creditări acordate societăților, majorări de capital social, bani declarați ca fiind deținuți în numerar în țară sau în străinătate și sume despre care persoanele verificate au spus că ar fi fost obținute peste hotare.
Alexandru Nazare spune că verificările ANAF au efecte concrete
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele controalelor arată că analiza de risc și folosirea instrumentelor digitale ajută statul să identifice situațiile în care veniturile declarate nu corespund cu banii sau bunurile unei persoane.
„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Explicațiile date de persoanele verificate nu au fost susținute cu documente
În multe cazuri, persoanele controlate au susținut că banii proveneau din sume ținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din bani primiți de la alte persoane fizice.
Verificările ANAF au arătat însă că aceste explicații nu au fost susținute cu documente. Inspectorii au urmărit dacă persoanele verificate pot demonstra valoarea sumelor, momentul în care au fost obținute și existența lor reală în perioada analizată.
ANAF a verificat și banii declarați ca primiți de la alte persoane
ANAF arată că, în unele situații, nu a putut fi urmărit traseul banilor declarați. Pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a da acei bani. Pe de altă parte, nu existau documente care să arate clar proveniența și circulația sumelor.
„De asemenea, în urma analizelor efectuate la nivelul ANAF, s-a constatat în anumite situații lipsa trasabilității fondurilor declarate. Pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora, iar pe de altă parte nu existau documente care să confirme proveniența și circuitul banilor. Aceste constatări au condus la stabilirea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat”, arată ANAF într-un comunicat.
ANAF a găsit și venituri nedeclarate cu sursă identificată
Inspectorii au verificat chirii, activități independente și venituri din străinătate
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii ANAF au identificat și venituri suplimentare cu sursă cunoscută, dar care nu fuseseră declarate.
Acestea au inclus venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități independente, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri obținute din străinătate și alte venituri pentru care existau obligații fiscale. ANAF spune că, în urma acestor verificări, au fost calculate obligațiile fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.