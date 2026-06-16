Hedgingul geografic: model de reziliență în perioade de criză

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:49

Holdingul folosește flexibilitatea pieței emergente din România pentru a genera marje de profit ridicate atunci când contextul local este favorabil, însă direcționează imediat aceste resurse către nuclee de stabilitate instituțională din Vest.

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