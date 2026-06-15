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Economie· 1 min citire
Prețul petrolului scade după acordul de principiu dintre Iran și Statele Unite
Sondă petrol
Prețul petrolului a înregistrat o scădere semnificativă luni dimineața, pe fondul anunțului privind un acord de principiu între Iran și Statele Unite pentru încetarea conflictului care durează de aproape patru luni. Evoluția a fost primită pozitiv de piețele financiare, investitorii anticipând o reluare a fluxurilor de energie și o reducere a tensiunilor din regiune.
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