Prețul petrolului scade după acordul de principiu dintre Iran și Statele Unite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:49

Prețul petrolului a înregistrat o scădere semnificativă luni dimineața, pe fondul anunțului privind un acord de principiu între Iran și Statele Unite pentru încetarea conflictului care durează de aproape patru luni. Evoluția a fost primită pozitiv de piețele financiare, investitorii anticipând o reluare a fluxurilor de energie și o reducere a tensiunilor din regiune.

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