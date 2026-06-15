Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
BNR, avertisment dur: România, la un pas de criza din Grecia. Suprataxarea salariilor duce la demotivare
BNR
Publicat15 iun. 2026, 11:41
SursăRealitatea PLUS
Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, avertizează că România este la un pas de un scenariu economic asemănător crizei din Grecia anului 2011. Rădulescu susține că introducerea unor taxe mai mari pe salariile de peste 2.000 de euro va bloca economia.
Citește și
- 10:44ANAF: Averi nejustificate de 540 de milioane de lei descoperite în ultimul an
- 10:26Prețul petrolului a scăzut imediat cu 5%, în timp ce bursele au explodat, după anunțul lui Trump privind încheierea conflictului cu Iranul
- 09:49Șomajul crește în România, iar tinerii sunt cei mai afectați. Rata a ajuns la 27,4% în grupa 15-24 de ani
- 09:33Dezastrul economic lăsat în urmă de Ilie Bolojan. Facturile au explodat, iar inflația se apropie de 11%
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News