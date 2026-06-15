BNR, avertisment dur: România, la un pas de criza din Grecia. Suprataxarea salariilor duce la demotivare

Publicat 15 iun. 2026, 11:41 Sursă Realitatea PLUS

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, avertizează că România este la un pas de un scenariu economic asemănător crizei din Grecia anului 2011. Rădulescu susține că introducerea unor taxe mai mari pe salariile de peste 2.000 de euro va bloca economia.

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