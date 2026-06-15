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Economie· 1 min citire

BNR, avertisment dur: România, la un pas de criza din Grecia. Suprataxarea salariilor duce la demotivare

BNR

BNR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 11:41
SursăRealitatea PLUS

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, avertizează că România este la un pas de un scenariu economic asemănător crizei din Grecia anului 2011. Rădulescu susține că introducerea unor taxe mai mari pe salariile de peste 2.000 de euro va bloca economia.

Totodată, Rădulescu respinge categoric ideea de suprataxare a veniturilor mai mari, despre care spune că ar descuraja munca și ar afecta direct economia. „Dacă le penalizezi munca, ei nu mai muncesc”, a spus Rădulescu.

Dezechilibrele bugetare se reflectă în inflație, dobânzi și creșteri ale creditelor

În același timp, consilierul lui Mugur Isărescu avertizează că dezechilibrele bugetare se reflectă deja în inflație, dobânzi mai mari și costuri crescute ale creditelor.

Creșterea cheltuielilor duc la agravarea problemelor economice

În opinia lui, continuarea politicilor de creștere a cheltuielilor fără acoperire ar putea duce la agravarea problemelor economice.

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