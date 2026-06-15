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Economie· 1 min citire
Curs BNR, 15 iunie 2026: euro a crescut din nou după desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea
Adrian Veștea, premierul desemnat
Leul a continuat să se deprecieze față de euro la începutul acestei săptămâni, în timp ce gramul de aur a înregistrat una dintre cele mai consistente creșteri recente, conform cursului oficial publicat luni de Banca Națională a României (BNR).
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