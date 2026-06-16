Strategia din spatele vânzării biletelor de avion. Cum evităm scumpirile de la o oră la alta? - REPORTAJ

Publicat 16 iun. 2026, 19:20 Sursă Realitate Plus

Cauți un bilet de avion pentru vacanță, găsești un preț acceptabil, te mai gândești și revii după câteva ore, iar prețul crește. Aceasta este situația de care se lovesc aproape toți cei care vor să plece într-un concediu. Știm că prețul biletelor de avion fluctuează și pot crește de la o oră la alta. Cine profită? Jurnaliștii Realitatea Plus au stat de vorbă cu experții și explică totul în materialul următor.

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