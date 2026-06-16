Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Strategia din spatele vânzării biletelor de avion. Cum evităm scumpirile de la o oră la alta? - REPORTAJ
Pasager pe aeroport (Profimedia)
Publicat16 iun. 2026, 19:20
SursăRealitate Plus
Cauți un bilet de avion pentru vacanță, găsești un preț acceptabil, te mai gândești și revii după câteva ore, iar prețul crește. Aceasta este situația de care se lovesc aproape toți cei care vor să plece într-un concediu. Știm că prețul biletelor de avion fluctuează și pot crește de la o oră la alta. Cine profită? Jurnaliștii Realitatea Plus au stat de vorbă cu experții și explică totul în materialul următor.
Citește și
- 23:15Acordul SUA-Iran, dezvăluit în exclusivitate: un fond de 300 de miliarde de dolari în investiții private pentru economia iraniană
- 19:19Prețurile petrolului au scăzut cu 4%, minimumul ultimelor trei luni, pe fondul speranțelor privind un acord SUA-Iran
- 17:52Un lanț gigant de restaurante, vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Cine sunt noii proprietari
- 17:26Bulgaria ne-a luat fața: țara vecină a intrat în topul mondial al stocării energiei electrice, România este la coada clasamentului în UE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News