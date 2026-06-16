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Economie· 1 min citire

Strategia din spatele vânzării biletelor de avion. Cum evităm scumpirile de la o oră la alta? - REPORTAJ

Pasager pe aeroport (Profimedia)

Pasager pe aeroport (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 19:20
SursăRealitate Plus

Cauți un bilet de avion pentru vacanță, găsești un preț acceptabil, te mai gândești și revii după câteva ore, iar prețul crește. Aceasta este situația de care se lovesc aproape toți cei care vor să plece într-un concediu. Știm că prețul biletelor de avion fluctuează și pot crește de la o oră la alta. Cine profită? Jurnaliștii Realitatea Plus au stat de vorbă cu experții și explică totul în materialul următor.

Totul începe cu o mare bătaie de cap: căutarea biletelor de avion. Tot timpul vânăm biletele cele mai ieftine și cu cât stăm mai mult pe platformele de căutare, cu atât avem parte de prețuri mai mari.

Specialiștii au o explicație, dar și recomandări. Aceștia recomandă compararea prețurilor pe mai multe platforme și verificarea site-ului direct al companiei aeriene.

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