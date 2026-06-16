Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Bulgaria ne-a luat fața: țara vecină a intrat în topul mondial al stocării energiei electrice, România este la coada clasamentului în UE
Parc solar în Bulgaria (Profimedia)
Publicat16 iun. 2026, 17:26
Actualizat16 iun. 2026, 17:27
Bulgaria ne-a luat fața în cursa pentru stocarea energiei electrice. Țara vecină a ajuns în 2026 printre economiile cu cea mai mare concentrare de sisteme de stocare prin baterii din lume, cu instalați și proiecte noi care intră în funcțiune într-un ritm accelerat, arată un raport oficial. De altfel, În plus, Bulgaria face profit consistent pe seama României: cumpără energie ieftină ziua și o revinde scump seara, profitând de diferențele de preț din piață.
Citește și
- 15:19INULTA, companie cu ADN românesc, premiată de CCH Tagetik pentru proiecte globale de transformare financiară
- 15:14Mihai Daraban: Portul Constanța este complementar marilor hub-uri portuare europene
- 14:08Sfârșitul unui model controversat în salubritatea din Sectorul 1: robinetul banilor publici s-a închis pentru Romprest
- 12:41Cartierul Greenfield va avea a doua cale de acces. Primarul Sectorului 1 a semnat autorizația de construire
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News