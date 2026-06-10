Cum face Bulgaria profit uriaș pe spatele României? Vindem ieftin energie verde și o cumpărăm la prețuri uriașe

Sursă: Realitatea PLUS

România vinde ieftin energia solară produsă la prânz și o cumpără seara la prețuri de zece ori mai mari! Practic, Bulgaria ajunge să cumpere energie verde aproape gratis de la noi, o stochează în baterii și apoi face profit pe spatele României.

Expertul în energie, Dian Popescu, a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS cum țara noastră este nevoită să plătească prețuri uriașe, de până la 300 de euro pe Mega Watt.

Expert: „Avem nevoie de profesioniști la Ministerul Energiei!”

„Această energie ieftină la noi se datorează în primul rând și faptului că noi nu mai avem o piață a energiei corectă.

La noi a dispărut piața, datorită incompetenței, dar și a corupției existente în sistemul energetic.

Spargerea sistemului energetic pe diferiți producători de energie în funcție de combustibilul pe care îl utilizează respectiv eolian, solar, hidro, nuclear, cărbune, a apărut un dezechilibru în piață.

Acea energie zero, să nu credeți că este o energie cu zero euro pe mega watt la orele prânzului când merg regenerabile... solarul sau eolianul.

Acele facturi le plătiți voi prin factura care vă vine acasă în fiecare zi.

În realitate, clienții finali plătesc această diferență de 300 de euro pe care România o importă de la bulgari, de la greci și de la unguri.

Fraților, opriți-vă cu impostorii din Ministerul Energiei și puneți profesioniști care știu lucrurile astea.”, a declarat expertul în energie - Dian Popescu.