Daniel Udrescu: Bolojan a introdus tripla taxare a românilor, inflație, impozitarea și majorarea taxelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:52

Românii au fost bombardați cu explicații despre deficitul bugetar, datoria publică și nevoia de consolidare fiscală. Ceea ce nu li s-a spus este că au ajuns să plătească de trei ori pentru aceeași criză economică.

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