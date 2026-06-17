Subvenția pentru panouri fotovoltaice a dispărut. Ce opțiuni mai au românii

Guvernul Bolojan a semnat în mai 2026 hotărârea prin care bugetul Administrației Fondului pentru Mediu a fost redistribuit, iar Casa Verde Fotovoltaice nu mai figurează nicăieri în documentele oficiale. Un program care a ajutat peste 100.000 de familii să treacă pe energie solară a fost eliminat fără un calendar de înlocuire și fără nicio alternativă imediat disponibilă pentru cei care nu au apucat să depună dosar.
Ce era Casa Verde Fotovoltaice și ce aducea românilor
Lansat de Administrația Fondului pentru Mediu, programul Casa Verde Fotovoltaice oferea persoanelor fizice o subvenție nerambursabilă de până la 30.000 de lei pentru instalarea unui sistem fotovoltaic pe propria locuință. Practic, statul acoperea cea mai mare parte din costul unui sistem de 3-5 kW, iar beneficiarul plătea doar diferența, în multe cazuri între 1.000 și 3.000 de euro din buzunarul propriu.
Banii nu treceau prin contul beneficiarului. AFM vira subvenția direct către instalatorul autorizat, iar proprietarul intra în posesia unui sistem funcțional fără să avanseze suma integrală. Procesul se derula online, prin înscrierea pe platforma AFM, urmată de depunerea documentelor și, după aprobare, de montajul propriu-zis.
De-a lungul anilor, programul a generat o cerere masivă pentru panouri fotovoltaice și a transformat România dintr-o piață marginală pentru energia solară rezidențială într-una dintre cele mai active din Europa Centrală și de Est. La începutul lui 2026, România depășise 300.000 de prosumatori activi, adică gospodării care produc energie și o injectează în rețea, cu o capacitate instalată rezidențială de aproximativ 3.400 MW.
De ce a dispărut și unde s-au dus banii
Cei 1,5 miliarde de lei alocați anterior pentru panouri au luat un alt drum, și anume pentru proiecte de apă-canal ale autorităților locale. Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a reacționat prompt, numind bugetul AFM pe 2026 „Bugetul Apă-Canal" și avertizând că decizia contravine angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană în materie de tranziție energetică.
„Programul care a adus avantaje financiare, lună de lună, pentru peste o sută de mii de familii a fost eliminat ca și cum n-ar fi existat niciodată", a transmis APCE într-un comunicat oficial.
Organizația atrage atenția că România este codașa Europei la stocarea energiei, dependentă de importuri dimineața și seara, și că eliminarea tocmai a programului care stimula producția locală la nivelul gospodăriilor merge în direcția greșită.
Ce mai rămâne activ în 2026
Singurul program verde care vizează populația este Casa Verde Baterii, cu un buget de 400 de milioane de lei rezervat exclusiv prosumatorilor care au deja un sistem fotovoltaic funcțional și doresc să adauge baterii de stocare. Persoanele fizice care nu dețin încă un astfel de sistem instalat nu beneficiază de niciun program de finanțare nerambursabilă în 2026.
APCE consideră și această sumă insuficientă, argumentând că mulți prosumatori nu dețin invertoare hibride compatibile cu bateriile actuale și că 400 de milioane de lei acoperă doar o fracțiune din necesarul real.
Piața nu a înghețat
Datele din teren arată ceva neașteptat: vânzările de sisteme fotovoltaice nu s-au prăbușit după eliminarea programului. APCE semnalează că, la nivel european, cererea de panouri solare s-a dublat din martie 2026, parțial ca urmare a instabilității energetice generate de conflictul din Golf, care a readus în prim-plan vulnerabilitatea față de sursele convenționale de energie.
Companiile specializate din domeniu confirmă tendința. Instalatorii autorizați, printre care și Artsani Energy, raportează comenzi constante în 2026, semn că decizia de a investi în energie solară a ieșit din zona oportunismului și a intrat în cea a calculului economic pe termen lung.
Calculul fără subvenție
Fără ajutor de stat, cifrele arată astfel. Un sistem fotovoltaic de 5 kW costă în prezent între 25.000 și 35.000 RON, iar unul de 10 kW pornește de la 45.000 RON. Recuperarea investiției, calculată exclusiv din economiile la factură, se situează între 4 și 7 ani, în funcție de consumul gospodăriei și de orientarea acoperișului.
Față de maximul atins în 2022-2023, prețul per watt instalat a scăzut semnificativ, pe fondul excedentului global de producție și al extinderii masive a capacităților de fabricație. Asta înseamnă că, paradoxal, un român care cumpără panouri solare astăzi, fără nicio subvenție, plătește mai puțin pe watt decât beneficiarii programului Casa Verde din 2022.
Ce pot face românii care vor să acționeze acum
În lipsa unui program guvernamental activ, singura cale rămâne investiția proprie. Specialiștii recomandă alegerea unui instalator autorizat ANRE, verificarea garanțiilor de performanță (panourile moderne au garanție de 25 de ani la minimum 80% din capacitatea inițială) și dimensionarea sistemului în funcție de consumul real, nu de suprafața disponibilă pe acoperiș.
Cei interesați pot compara oferte și pot achiziționa panouri solare direct de la furnizori verificați, fără a mai fi condiționați de deschiderea unor sesiuni de finanțare sau de liste de așteptare care, în trecut, au blocat accesul la subvenții timp de luni de zile.
Autoritățile nu au comunicat un termen pentru reintroducerea programului, însă calculele din piață arată că investiția în energie solară rămâne rentabilă și fără ajutor de stat.