Subvenția pentru panouri fotovoltaice a dispărut. Ce opțiuni mai au românii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 12:35

Guvernul Bolojan a semnat în mai 2026 hotărârea prin care bugetul Administrației Fondului pentru Mediu a fost redistribuit, iar Casa Verde Fotovoltaice nu mai figurează nicăieri în documentele oficiale. Un program care a ajutat peste 100.000 de familii să treacă pe energie solară a fost eliminat fără un calendar de înlocuire și fără nicio alternativă imediat disponibilă pentru cei care nu au apucat să depună dosar.

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