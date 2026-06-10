India amenință că taie accesul Pakistanului la apă, ca represalii după un atac atribuit Islamabadului

India și-a confirmat intenția de a întrerupe accesul Pakistanului la apa din râurile care izvorăsc din interiorul granițelor sale, la un an după ce s-a retras unilateral dintr-un acord de împărțire a apelor, ca represalii pentru un atac atribuit Islamabadului.

'Este evident, nicio picătură de apă nu va curge (în Pakistan) în următorii ani', a declarat marți ministrul indian al Apelor, CR Patil, într-un interviu acordat marți agenției de știri ANI.



'Lucrăm activ la acest lucru', a adăugat Patil, sub 'directiva' prim-ministrului Narendra Modi.

Critici din partea Pakistanului

Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe pakistanez a criticat New Delhi pentru două proiecte de dezvoltare în bazinul fluviului Chenab, despre care a spus că ar afecta debitul acestuia în aval.



'Aceste proiecte confirmă faptul că India dorește să transforme problema apei într-o armă', a declarat Tahir Andrabi presei, 'ceea ce ar avea consecințe periculoase nu numai pentru Pakistan, ci și pentru stabilitatea regională și pacea și securitatea internaționale'.



Islamabadul reiterează că orice încercare de a modifica debitul râurilor ar fi considerată un 'act de război'.

Tratatul asupra fluviului Indus

Semnat în 1960, Tratatul bilateral privind fluviul Indus împarte controlul asupra bazinului în șase cursuri de apă care izvorăsc din partea Kashmirului administrată de India și converg în aval pentru a forma fluviul Indus în Pakistan.



India controlează cele trei râuri estice (Ravi, Beas și Sutlej), în timp ce Pakistanul controlează cele trei mai vestice (Indus, Jhelum și Chenab), care împreună reprezintă 80% din volumul total de apă al bazinului.

Atentatul care a agitat apele

Anul trecut, New Delhi a dat vina pe Islamabad pentru atentatul de la Pahalgam, care a ucis 26 de persoane pe 22 aprilie 2025. Ca răspuns, Modi a anunțat suspendarea participării la Tratatul fluviului Indus și intenția sa de a 'întrerupe aprovizionarea cu apă' a Pakistanului.



Între cele două puteri nucleare a urmat o confruntare militară violentă, cea mai sângeroasă - peste 70 de morți - din ultimii douăzeci de ani.



În luna mai, compania hidroelectrică națională și-a anunțat intenția de a construi un tunel care ar devia apa din bazinul râului Chenab către bazinul râului Beas.



Experții subliniază că barajele aflate în funcțiune în prezent în India nu pot bloca și devia apa care curge spre Pakistan, ci doar îi pot regla debitul.



Cu toate acestea, deversările în amonte sau blocarea apei pot perturba serios irigarea culturilor.



Doar construirea de noi baraje în India ar putea bloca apa care curge în aval, un proiect care ar dura câțiva ani.