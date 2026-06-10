Copilul de 8 ani dispărut într-un lac din Arad a fost găsit mort. Băiatul era la scăldat împreună cu frații săi

Sursă: Realitatea.net

Un copil de 8 ani și-a pierdut viața după ce a intrat într-o baltă aflată între localitățile Neudorf și Lipova, din județul Arad. Băiatul era la scăldat împreună cu frații săi.

UPDATE - Copilul a murit

Copilul căutat miercuri de pompieri într-un lac aflat între localitățile Neudorf și Lipova, județul Arad, a fost găsit mort. Din păcate, autoritățile au confirmat decesul băiatului, care avea 8 ani. Potrivit informațiilor apărute ulterior, băiatul se afla la scăldat împreună cu frații săi de 9 și 12 ani, toți din localitatea Neudorf.

Știre inițială - Scafandrii și echipajele de salvare, mobilizate la fața locului

Tragedia s-a produs într-o baltă din zonă, unde copiii merseseră să se scalde.

Potrivit primelor informații, băiatul se afla la scăldat împreună cu mai mulți prieteni în momentul incidentului.

„Intervenim pentru salvarea unui minor căzut într-un lac între localităţile Neudorf şi Lipova”, au transmis reprezentanții ISU Arad.

La locul intervenției au fost trimise o autospecială de intervenție, echipaje de scafandri, o barcă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare.