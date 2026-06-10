Petrișor Peiu: „Cel mai probabil, Tomac nu va primi votul pentru învestirea guvernului”. Senatorul AUR avertizează că România cheltuie cu 60% mai mult pe dobânzi decât pe educație

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Realitatea PLUS că scenariul investirii guvernului condus de Eugen Tomac este „extrem de dificil de realizat", în condițiile în care susținerea parlamentară rămâne incertă, iar România traversează al treilea an consecutiv de instabilitate politică și fiscală gravă.

Senatorul AUR a explicat că, deși PSD și reprezentanții minorităților naționale și-au anunțat susținerea pentru guvernul Tomac, situația UDMR rămâne neclară după declarațiile ambigue ale lui Kelemen Hunor.

Peiu consideră aproape imposibil scenariul în care în lipsa voturilor UDMR, PSD ar trebui să strângă o majoritate din grupurile parlamentare ale partidelor POT și SOS, precum și din rândurile parlamentarilor neafiliați.

Dincolo de criza politică, Peiu a tras un semnal de alarmă asupra situației economice. Petrișor Peiu a transmis că România cheltuie în prezent pe dobânzile la datoria publică cu aproximativ 60% mai mult decât pe educație și aproape cât întregul buget al sănătății, o consecință directă a deficitelor bugetare acumulate între 2021 și 2025, finanțate prin împrumuturi externe tot mai costisitoare.

Petrișor Peiu: „Romania are de făcut o alegere foarte simplă: vrea educație și sănătate, adică vrea viitor, sau vrea să rămână în această situație”

„Deocamdată știm sigur că PSD-ul votează guvernul Tomac dacă ajunge la vot și mai știm că și minoritățile votează guvernul Tomac. Urmează să vedem dacă UDMR-ul se hotărăște, nu a fost prea clar domnul Kelemen în ceea ce a spus, dar dacă UDMR-ul anunță și el că nu votează guvernul Tomac, atunci la limită PSD-ul poate să strângă o majoritate cu grupurile parlamentare care au mai rămas ale partidelor POT și SOS, dar și cu grupurile parlamentare derivate din aceste partide, parlamentarii care au ieșit din aceste partide, mai sunt ceva parlamentari neafiliați. Dar asta ar însemna să îi convingă chiar pe toți ceilalți să voteze guvernul.

După părerea mea este extrem de dificil să se ajungă la un astfel de scenariu. Deci, cel mai probabil, nu va obține domnul Tomac învestirea guvernului pe care îl pregătește și despre care nu știe nimeni mai nimic dacă are program de guvernare sau dacă are membri și asta cred că se va ști destul de curând.

Este al treilea an la rând în care suntem în această situație, lucrurile s-au agravat, am ajuns să cheltuim pe dobânzile la datoria publică mai mult decât cheltuim pe educație, cu mult mai mult, cu vreo 60% mai mult și aproape la fel de mult cât cheltuim pe sănătate. S-a ajuns la această situație datorită deficitelor bugetare foarte mari care au existat în perioada 2021–2025, deficite bugetare care au fost finanțate prin împrumuturi externe din ce în ce mai scumpe.

Această ecuație este cât se poate de simplă. Depinde ce vrem să facem în viitor. Dacă vrem să sacrificăm educația și sănătatea putem să mergem înainte pe linia pe care merge coaliția actuală PSD-PNL-USR-UDMR sau putem să reducem cu curaj multe din cheltuielile statului, inclusiv cele care hrănesc aparatele de partid, pentru că sunt foarte multe cheltuieli care nu au o menire prea clară în afara aceleia de a hrăni lăcomia aparatelor locale de partid și a primarilor și președinților de consilii județene.

Deci România are de făcut o alegere foarte simplă: vrea educație și sănătate, adică vrea viitor, sau vrea să rămână în această situație.”, a declarat Petrișor Peiu la Realitatea Plus.