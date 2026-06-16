Un lanț gigant de restaurante, vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Cine sunt noii proprietari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 17:52

Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante de pizza din lume își schimbă proprietarul. Yum Brands a anunțat, marți, vânzarea Pizza Hut în cadrul a două tranzacții separate, în valoare totală de 2,7 miliarde de dolari, după ce brandul a înregistrat scăderi ale vânzărilor pentru mai multe trimestre consecutive.

Distribuie articolul