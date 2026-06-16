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Economie· 1 min citire
Un lanț gigant de restaurante, vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Cine sunt noii proprietari
Pizza
Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante de pizza din lume își schimbă proprietarul. Yum Brands a anunțat, marți, vânzarea Pizza Hut în cadrul a două tranzacții separate, în valoare totală de 2,7 miliarde de dolari, după ce brandul a înregistrat scăderi ale vânzărilor pentru mai multe trimestre consecutive.
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