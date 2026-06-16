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Economie· 1 min citire

Un lanț gigant de restaurante, vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Cine sunt noii proprietari

Pizza

Pizza

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 17:52

Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante de pizza din lume își schimbă proprietarul. Yum Brands a anunțat, marți, vânzarea Pizza Hut în cadrul a două tranzacții separate, în valoare totală de 2,7 miliarde de dolari, după ce brandul a înregistrat scăderi ale vânzărilor pentru mai multe trimestre consecutive.

Restaurantele Pizza Hut din China continentală vor fi preluate de Yum China pentru 1,2 miliarde de dolari, în timp ce restul afacerii globale va reveni firmei de capital privat LongRange Capital pentru 1,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Pizza Hut, vândut către Yum Brands

„Sub conducerea LongRange și Yum China, Pizza Hut va fi bine poziționată pentru creșterea viitoare, având în spate proprietari care aduc o vastă expertiză în industria restaurantelor”, a declarat Chris Turner, CEO al Yum Brands, într-un comunicat.

Decizia de vânzare nu vine ca o surpriză. Încă din noiembrie 2025, Yum Brands evalua opțiuni strategice pentru divizia sa Pizza Hut, inclusiv o posibilă vânzare totală sau parțială a brandului aflat în dificultate. Pizza Hut este în prezent al doilea cel mai mare lanț de pizzerii din Statele Unite.

Scurt istoric al Pizza Hut

Fondat în 1958 în Wichita, Kansas, Pizza Hut s-a extins rapid datorită prețurilor accesibile și servirii rapide, devenind recunoscut la nivel global pentru caracteristicile sale acoperișuri roșii.

La sfârșitul anilor 1970, brandul a fost achiziționat de PepsiCo, iar în anii 1990, divizia de restaurante a gigantului american, care includea Pizza Hut, Taco Bell și KFC, a fost separată, dând naștere companiei Yum Brands.

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