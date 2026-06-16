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Economie· 2 min citire

Prețurile petrolului au scăzut cu 4%, minimumul ultimelor trei luni, pe fondul speranțelor privind un acord SUA-Iran

Sondă de petrol

Sondă de petrol

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 19:19

Prețurile petrolului au înregistrat marți scăderi de aproximativ 4%, coborând la cele mai reduse niveluri din ultimele trei luni, după ce investitorii au devenit mai optimiști că Statele Unite și Iranul ar putea încheia un acord care să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Cotația petrolului Brent a scăzut cu 3,29 dolari, până la 79,88 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI s-a depreciat cu 3,82 dolari, ajungând la 76,93 dolari pe baril.

A doua zi consecutivă de scăderi

Este a doua zi la rând de corecții puternice pe piața energiei, după ce președintele Donald Trump a anunțat luni existența unui acord interimar menit să pună capăt conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Potrivit informațiilor disponibile, înțelegerea ar prelungi cu 60 de zile armistițiul fragil anunțat în aprilie și ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută prin care tranzita, înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol.

Analiștii temperează entuziasmul

Totuși, experții avertizează că impactul pozitiv nu va fi imediat. Detaliile acordului nu au fost încă publicate, iar reluarea completă a transporturilor maritime și a exporturilor energetice din Golf ar putea dura săptămâni.

Pe fondul acestei perspective, mai multe bănci de investiții de top, Goldman Sachs, Morgan Stanley și Citi, și-au revizuit în scădere prognozele privind prețul petrolului.

Presiuni suplimentare asupra pieței vin și din China, unde procesarea țițeiului a scăzut în mai cu 9,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând cel mai redus nivel din ultimii aproape patru ani.

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