Prețurile petrolului au scăzut cu 4%, minimumul ultimelor trei luni, pe fondul speranțelor privind un acord SUA-Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 19:19

Prețurile petrolului au înregistrat marți scăderi de aproximativ 4%, coborând la cele mai reduse niveluri din ultimele trei luni, după ce investitorii au devenit mai optimiști că Statele Unite și Iranul ar putea încheia un acord care să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

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