Cartierul Greenfield va avea a doua cale de acces. Primarul Sectorului 1 a semnat autorizația de construire

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:41

Locuitorii cartierului Greenfield din Sectorul 1 al Capitalei vor beneficia, în curând, de o a doua cale de acces, după ce primarul George Cristian Tuță a semnat autorizația necesară începerii lucrărilor. Noul drum va face legătura cu DN1 și Șoseaua de Centură, având rolul de a reduce traficul și de a îmbunătăți accesul către cartier.

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