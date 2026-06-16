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Economie· 2 min citire
Cu cât ar trebui să crească pensiile de anul viitor. Majorarea depinde de viitorul guvern
Pensionari
În plin scandal politic, pensionarii așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu veniturile lor. Aceștia cer ca indexarea pensiilor să se aplice chiar de anul viitor, mai ales în contextul în care scumpirile au redus puterea de cumpărare.
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