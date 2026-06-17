Petrolul a ajuns la cel mai mic preț din ultimele trei luni, dar energia nu se va ieftini imediat în Europa. Care este motivul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 10:33

Prețul petrolului a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, pe fondul optimismului că traficul prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi reluat în curând. Scăderea vine după ce piețele au reacționat pozitiv la acordul interimar dintre Washington și Teheran, care ar urma să permită redeschiderea strâmtorii până la sfârșitul săptămânii.

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