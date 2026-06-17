Petrolul a ajuns la cel mai mic preț din ultimele trei luni, dar energia nu se va ieftini imediat în Europa. Care este motivul

Prețul petrolului a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, pe fondul optimismului că traficul prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi reluat în curând. Scăderea vine după ce piețele au reacționat pozitiv la acordul interimar dintre Washington și Teheran, care ar urma să permită redeschiderea strâmtorii până la sfârșitul săptămânii.
Cotația petrolului Brent, folosită ca reper pentru piețele internaționale, a scăzut miercuri sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată din luna martie. În tranzacțiile de dimineață, Brent era cotat la aproximativ 78 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI se tranzacționa în jurul valorii de 75 de dolari pe baril.
De ce este importantă Strâmtoarea Ormuz pentru piața petrolului
Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și al gazelor naturale lichefiate. Din acest motiv, orice blocaj sau restricție în zonă poate afecta rapid prețurile energiei la nivel internațional. De la începutul conflictului dintre Iran și Statele Unite, la sfârșitul lunii februarie, traficul prin această zonă a fost puternic afectat. Piețele s-au temut de o criză energetică majoră, iar prețul petrolului a crescut puternic în perioada de vârf a tensiunilor.
Petrolul Brent ajunsese aproape de 120 de dolari pe baril
În perioada în care tensiunile au fost cele mai mari, petrolul Brent a urcat spre 120 de dolari pe baril. Această creștere a alimentat inflația și a dus la costuri mai mari pentru energie la nivel global. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, blocajul din Strâmtoarea Ormuz a generat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria pieței mondiale. În acest context, orice semn privind reluarea traficului maritim a fost urmărit cu atenție de investitori.
Piețele mizează pe reluarea exporturilor din Golf
Analiștii consideră că reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz va permite revenirea treptată a exporturilor din Golf. Regiunea este una dintre cele mai importante zone producătoare de petrol și gaze din lume, astfel că redeschiderea rutei ar putea reduce presiunea asupra pieței.
Totuși, specialiștii avertizează că revenirea completă la normal nu se va produce imediat. Chiar dacă navele vor putea traversa din nou strâmtoarea fără restricții, industria energetică are nevoie de timp pentru a reveni la ritmul de dinaintea conflictului. În plus, negocierile privind programul nuclear iranian rămân un subiect sensibil, iar investitorii urmăresc în continuare evoluțiile diplomatice.
Scăderea prețului petrolului este o veste bună pentru consumatori, însă efectele în Europa ar putea apărea mai lent. Uniunea Europeană importă cea mai mare parte a necesarului de petrol, iar prețurile de pe piața internațională influențează direct costurile din regiune. În timpul conflictului, costurile suplimentare generate de asigurările de risc pentru nave și de transportul maritim au contribuit la menținerea unor prețuri ridicate. Chiar dacă petrolul s-a ieftinit față de maximele atinse în perioada tensiunilor, tarifele de transport și primele de asigurare trebuie să revină și ele la niveluri normale pentru ca efectele să fie simțite pe deplin de consumatori.
Revenirea la prețuri mai mici poate dura
Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, declara încă din primăvară că revenirea la condițiile de dinaintea conflictului va fi un proces de durată, chiar și în cazul unui acord de pace. Asta înseamnă că scăderea petrolului de pe burse nu se traduce automat, imediat, prin facturi mai mici sau prin ieftiniri rapide pentru consumatori.
Pentru ca energia să se ieftinească vizibil în Europa, este nevoie ca piața să se stabilizeze pe mai multe planuri. Pe lângă prețul petrolului, contează costurile de transport, siguranța rutelor maritime, nivelul cererii și modul în care furnizorii vor ajusta prețurile în perioada următoare.
Prețurile gazelor naturale au scăzut și ele
Și piața gazelor naturale a urmat aceeași direcție. Prețurile europene au coborât sub 42 de euro pe megawatt-oră, pe fondul așteptărilor că exporturile din regiunea Golfului vor reveni treptat la normal. Cu toate acestea, investitorii urmăresc în continuare situația din Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de gaze naturale lichefiate. Atenția rămâne ridicată după informațiile privind posibile pagube produse unor instalații energetice în timpul conflictului.