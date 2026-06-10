SUA și 21 de state aliate condamnă activitatea teroristă iraniană în Europa, America de Nord și Australia

Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și încă 20 de state aliate au emis marți, 10 iunie, o declarație comună prin care condamnă activitățile ostile ale serviciilor de informații iraniene pe teritoriul țărilor occidentale.

Declarația vizează explicit Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, Forța Quds și Ministerul iranian al Informațiilor, acuzate de planificarea unor atacuri letale și alte acțiuni ostile îndreptate împotriva disidenților iranieni, jurnaliștilor și comunităților evreiești și israeliene din Europa, America de Nord și Australia.

Semnatarii condamnă totodată o recentă campanie de atacuri în Europa, revendicată de gruparea Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, susținută de intermediari ai serviciilor iraniene, și vizând comunități evreiești, jurnaliști iranieni și interese americane.

Declarația atrage atenția asupra relației de lungă durată dintre serviciile de securitate iraniene și grupuri criminale internaționale și locale, calificând această practică drept inacceptabilă.

Cele 22 de state semnatare cer Republicii Islamice Iran să înceteze imediat aceste activități, avertizând că vor fi luate măsuri suplimentare pentru contracararea lor. Mesajul central al declarației este unul ferm: tentativele de a ucide, răpi, hărțui sau intimida persoane pe teritoriul statelor aliate reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și a normelor internaționale.

Sursă: U.S. Department of State