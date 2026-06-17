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Economie· 1 min citire
România extinde infrastructura energetică spre Est
Energie
Publicat17 iun. 2026, 08:34
Actualizat17 iun. 2026, 13:36
România își consolidează rolul de actor-cheie în securitatea energetică a Europei de Sud-Est, pe fondul dezvoltării infrastructurii de transport al energiei și al noilor provocări geopolitice. Mesajul a fost transmis de Virgiliu Ivan, directorul Dispecerului Energetic Național, în cadrul panelului „Autostrăzi Energetice Regionale: Electroni și Molecule” organizat la FOREN 2026.
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