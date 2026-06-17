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Economie· 1 min citire

România extinde infrastructura energetică spre Est

Energie

Energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 08:34
Actualizat17 iun. 2026, 13:36

România își consolidează rolul de actor-cheie în securitatea energetică a Europei de Sud-Est, pe fondul dezvoltării infrastructurii de transport al energiei și al noilor provocări geopolitice. Mesajul a fost transmis de Virgiliu Ivan, directorul Dispecerului Energetic Național, în cadrul panelului „Autostrăzi Energetice Regionale: Electroni și Molecule” organizat la FOREN 2026.

Potrivit oficialului, poziția geografică a României și interconexiunile aflate în dezvoltare transformă țara într-un nod strategic al sistemului energetic european, facilitând fluxurile de energie atât pe axa Est–Vest, cât și Nord–Sud.

Schimbările generate de războiul din Ucraina au determinat o reorientare a investițiilor în infrastructura energetică. Dacă până în 2022 prioritatea era consolidarea legăturilor cu statele membre ale Uniunii Europene din regiune, Transelectrica și-a extins planurile de dezvoltare prin noi proiecte de interconectare cu Ucraina și Republica Moldova.

„România a reacționat prin includerea în planurile sale de dezvoltare a unor noi linii de interconexiune către est, oferind în același timp sprijin partenerilor din Ucraina și Republica Moldova”, a subliniat Virgiliu Ivan.

Directorul Dispecerului Energetic Național a evidențiat și necesitatea unei cooperări mai strânse între operatorii de transport și sistem din regiune, precum și importanța investițiilor în cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică. În opinia sa, doar printr-o abordare comună și prin modernizarea continuă a infrastructurii energetice pot fi gestionate provocările tot mai complexe cu care se confruntă sistemele energetice europene.

Prin aceste investiții și parteneriate regionale, România își consolidează poziția de pilon strategic al securității energetice, contribuind la creșterea rezilienței și stabilității rețelei electrice din Europa de Sud-Est.

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