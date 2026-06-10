Cristian Pomohaci a încercat să obțină eliberarea din arestul preventiv. Ce au decis magistrații

Cristian Pomohaci a primit o nouă veste nefavorabilă din partea magistraților. Fostul preot nu a reușit să obțină revocarea măsurii arestului preventiv în dosarul în care este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, după ce Curtea de Apel Târgu Mureș i-a respins contestația.

Decizia instanței este definitivă, ceea ce înseamnă că Pomohaci va rămâne în arest preventiv în perioada următoare.

Judecătorii au respins contestația depusă de Pomohaci

Miercuri, Curtea de Apel Târgu Mureș a analizat solicitarea formulată de Cristian Pomohaci împotriva hotărârii prin care Tribunalul Mureș dispusese arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Magistrații au decis să mențină măsura dispusă anterior și au considerat neîntemeiate argumentele prezentate de fostul preot.

„În baza art. 4251 alin. 7 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul PCD (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 45/DL din data de 05 iunie 2026, pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş în dosarul nr. 2285/102/2026. Menţine încheierea atacată. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă inculpatul-contestator la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză. Definitivă”, se arată pe portalul instanţelor de judecată.

Pe lângă menținerea arestului preventiv, instanța l-a obligat pe contestatar să achite și suma de 200 de lei reprezentând cheltuieli judiciare.

Ce au descoperit anchetatorii la percheziții

Dosarul este instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, sub coordonarea procurorilor DIICOT.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul lui Cristian Pomohaci au fost găsite droguri de mare risc, dar și importante sume de bani.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între 2024 şi 2026, persoana cercetată (arestată preventiv într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală şi viol săvârşit asupra unui minor) ar fi procurat, deţinut şi pus la dispoziţia mai multor persoane, pentru consum, diferite cantităţi de drog de mare risc, sub formă de substanţe cristaline. De asemenea, în urma percheziţiei efectuate la locuinţa acesteia, situată în municipiul Târgu Mureş, a fost găsită şi o cantitate de drog de mare risc, 3 CMC, precum şi alte mijloace de probă”, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Anchetatorii au mai anunțat că la domiciliul fostului preot au fost descoperite aproape două milioane de euro în diferite valute.

Arestat în dosarul de trafic de droguri

Pe 5 iunie, Tribunalul Mureș a admis solicitarea procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Cristian Pomohaci pentru 30 de zile în dosarul privind traficul de droguri de mare risc.

Ulterior, fostul preot a contestat măsura, însă demersul său a fost respins de Curtea de Apel Târgu Mureș.

Astfel, măsura arestului preventiv rămâne în vigoare, iar cercetările continuă.

Un al doilea dosar aflat pe rolul instanțelor

Problemele judiciare ale lui Cristian Pomohaci nu se rezumă însă la ancheta privind drogurile.

Fostul preot este cercetat și într-un alt dosar penal, în care este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

În această cauză, Tribunalul Mureș a analizat miercuri o nouă contestație formulată de Pomohaci împotriva mandatului de arestare preventivă. Instanța a decis însă amânarea pronunțării pentru ziua următoare.

Decizia care va fi luată în acest dosar urmează să stabilească dacă măsura preventivă dispusă în cauza privind acuzațiile de viol și agresiune sexuală va fi menținută sau nu.