Pe ce loc sunt românii în topul accidentelor din Grecia. Sute de incidente au fost înregistrate în 2025

Sursă: imerisia.gr

Numărul accidentelor rutiere produse în Grecia cu implicarea vehiculelor înmatriculate în alte țări continuă să crească, iar România se află din nou printre statele cu cele mai multe incidente înregistrate pe șoselele elene.

Cele mai recente date publicate de Biroul Internațional de Asigurări arată că mașinile cu numere românești ocupă locul al treilea în acest clasament, după Bulgaria și Germania.

Peste 4.800 de accidente cu vehicule străine în Grecia

Statisticile pentru anul 2025, , citate de publicația elenă Imerisia , indică un total de 4.831 de accidente rutiere produse în Grecia cu implicarea unor autovehicule înmatriculate în alte state.

Comparativ cu anul precedent, când au fost raportate 4.781 de astfel de cazuri, creșterea este de aproximativ 1%.

Datele provin de la Biroul Internațional de Asigurări, instituția care gestionează accidentele rutiere cu caracter transfrontalier și monitorizează evoluția acestora atât în Grecia, cât și în alte țări.

Bulgaria rămâne pe primul loc

Și în 2025, cele mai multe accidente au fost asociate vehiculelor înmatriculate în Bulgaria.

Potrivit raportului, 1.297 de incidente au implicat mașini cu numere bulgărești, ceea ce reprezintă aproximativ 26,8% din totalul accidentelor înregistrate în Grecia cu vehicule străine.

Pe poziția a doua se află Germania, cu 652 de accidente și o pondere de 13,5%.

România ocupă locul trei

România completează podiumul statelor cu cele mai multe accidente înregistrate pe teritoriul Greciei.

În cursul anului 2025, au fost raportate 478 de accidente în care au fost implicate vehicule cu numere de înmatriculare românești. Acestea reprezintă aproximativ 9,9% din totalul incidentelor analizate.

Practic, Bulgaria, Germania și România au concentrat împreună aproape jumătate din toate accidentele produse în Grecia cu implicarea mașinilor străine.

Creșteri importante pentru mai multe țări din regiune

Raportul evidențiază și o majorare a numărului de accidente în cazul mai multor state din sud-estul Europei.

Printre țările care au înregistrat cele mai mari creșteri în valori absolute se numără Albania, România, Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina.

Datele nu precizează motivele exacte ale evoluției, însă numărul mai mare de turiști și intensificarea traficului rutier internațional sunt factori care pot influența aceste statistici.

Tot mai multe accidente provocate de mașinile grecești în străinătate

În paralel cu creșterea accidentelor din Grecia care implică vehicule străine, autoritățile au observat și o majorare semnificativă a incidentelor produse peste graniță de mașini înmatriculate în Grecia.

În 2025 au fost înregistrate 1.233 de astfel de accidente, față de 1.066 în anul anterior.

Creșterea ajunge astfel la 15,7%, mult peste ritmul înregistrat în cazul accidentelor produse pe teritoriul Greciei de vehiculele străine.

Unde au avut loc cele mai multe accidente cu mașini grecești

Albania este țara în care au fost raportate cele mai multe accidente provocate de vehicule cu numere grecești.

Statisticile indică 219 incidente, reprezentând 17,8% din totalul accidentelor produse de șoferii greci în afara țării.

Pe locul al doilea se află Italia, cu 205 accidente și o pondere de 16,6%.

Germania completează primele trei poziții, cu 190 de accidente și o cotă de 15,4% din total.

Datele publicate de Biroul Internațional de Asigurări arată că traficul transfrontalier tot mai intens continuă să genereze un număr ridicat de accidente atât în Grecia, cât și în statele în care circulă frecvent vehicule înmatriculate în această țară.