Procuror din CSM îl apără pe Bolojan după acuzațiile Liei Savonea privind o campanie împotriva Justiției

Sursă: Realitatea.Net

Tensiune maximă în sistemul judiciar. Procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, îi ia apărarea premierului demis Ilie Bolojan, despre care președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a susținut că ar fi orchestrat o campanie de denigrare a magistraților, cu scopul de a‑și subordona justiția. Mai mult, într-un document oficial, aproape 4.000 de judecători din întreaga țară au acuzat existența unui „atac fără precedent” la adresa independenței justiției.

Într-o postare pe Facebook, Claudiu Sandu reacționează public și respinge acuzațiile, afirmând că astfel de declarații „aruncă nejustificat suspiciune asupra unui demnitar” și riscă să transforme CSM într‑un actor politic, nu într‑un garant al independenței justiției.

În trecut, procurorul Sandu l-a criticat pe premierul Bolojan. Despre primul a afirmat că „și-a asumat răspunderea pe legea pensiilor, dar pe niște modificări serioase nu și-a asumat răspunderea”, iar despre șeful statului că „are cunoștințe juridice limitate”.