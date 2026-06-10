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Furtuna a făcut ravagii în mai multe zone ale țării. Ploi torențiale cu grindină în mai multe județe

10 iun. 2026, 17:35
Inundații în România

Inundații în România

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Furtuna a făcut ravagii în toată țara. Ploile au provocat inundații de proporții. Specialiștii au emis alerte meteo de Cod Roșu, Cod portocaliu și Cod galben în localități din mai multe județe, dar și în Municipiul București, unde sunt așteptate în continuare fenomene meteo extreme, în următoarele ore.

Inundații după furtunile cu grindină

Meteorologii anunță ploi torențiale cu descărcări electrice și grindină.

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