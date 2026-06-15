Cod portocaliu de furtuni în județul Tulcea. Averse torențiale, grindină și vijelii în mai multe localități

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 18:30

Locuitorii din mai multe zone ale județului Tulcea au fost avertizați să se pregătească pentru fenomene meteorologice severe, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vreme extremă. Avertizarea este valabilă luni, 15 iunie 2026, în intervalul 17:35 - 18:25 și vizează ploi abundente, grindină și rafale puternice de vânt.

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