Cod portocaliu de furtuni în județul Tulcea. Averse torențiale, grindină și vijelii în mai multe localități

Locuitorii din mai multe zone ale județului Tulcea au fost avertizați să se pregătească pentru fenomene meteorologice severe, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vreme extremă. Avertizarea este valabilă luni, 15 iunie 2026, în intervalul 17:35 - 18:25 și vizează ploi abundente, grindină și rafale puternice de vânt.
Localitățile aflate sub avertizare
Potrivit meteorologilor, fenomenele periculoase sunt așteptate în localitățile Babadag, Sarichioi, Baia, Casimcea, Slava Cercheză, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Stejaru, Ciucurova și Beidaud.
Specialiștii avertizează că vremea se poate deteriora rapid, iar manifestările atmosferice pot produce pagube în zonele afectate.
Cantități importante de apă și grindină de mari dimensiuni
Conform prognozei, în intervalul vizat sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 30 și 40 de litri de apă pe metrul pătrat într-un timp foarte scurt. În plus, există risc de grindină cu diametrul cuprins între 2 și 4 centimetri, precum și vijelii puternice, cu rafale estimate la 70-80 km/h.
Astfel de fenomene pot provoca inundarea rapidă a străzilor, afectarea culturilor agricole și avarierea autoturismelor sau a construcțiilor expuse.
Recomandările autorităților pentru populație
În contextul avertizării meteorologice, autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările inutile pe durata furtunilor și să ia măsuri de protecție pentru bunurile aflate în exterior.
De asemenea, este indicată adăpostirea autovehiculelor în spații sigure, închiderea ferestrelor și securizarea obiectelor de pe balcoane, terase sau din curți care ar putea fi luate de vânt.
Specialiștii atrag atenția că oamenii nu trebuie să se adăpostească sub copaci, stâlpi de electricitate sau alte structuri care pot fi doborâte de rafalele puternice. Totodată, traversarea cursurilor de apă sau a zonelor inundate trebuie evitată pentru prevenirea accidentelor.
Codul portocaliu emis pentru județul Tulcea face parte dintr-un episod de instabilitate atmosferică accentuată care afectează mai multe regiuni ale țării. Meteorologii monitorizează evoluția fenomenelor și nu exclud emiterea unor noi avertizări în funcție de dezvoltarea sistemelor convective.