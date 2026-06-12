Furtunile violente au făcut prăpăd în Europa. Fenomene meteo extreme
Vremea în Italia
Furtunile violente au făcut prăpăd în mai multe țări din Europa. Au fost afectate zeci de localități din Italia, Slovenia și Elveția. Străzile au fost inundate, iar în mai multe zone a căzut și grindină.
Europa e devastată de vremea rea
Vremea extremă a făcut prăpăd în nordul Italiei. Localitățile dintre Milano și Verona au fost cele mai afectate de furtuni. Rafalele de vânt au smuls acoperișurile mai multor clădiri.
În unele regiuni, grindina a atins un diametru de până la 7 centimetri. Au fost avariate mai multe mașini, iar ferestrele localnicilor au fost sparte. Ploile torențiale au venit după mai multe zile consecutive de caniculă, perioadă în care s-au înregistrat temperaturi record de peste 35 de grade Celsius.
Furtunile puternice au făcut ravagii și în Slovenia, unde peste 150 de clădiri au fost grav avariate.
Pagube uriașe au fost raportate și în Croația, unde a fost avariat acoperișul unui spital.
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