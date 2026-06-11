Furtuna a făcut prăpăd în județul Neamț. Copaci doborâți și mașini distruse

Sursă: Realitatea.Net

O furtună puternică s-a abătut joi după-amiază asupra municipiului Piatra-Neamț, iar mai mulți copaci au fost doborâți de vânt, unul dintre ei căzând peste mai multe autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț.

”Un arbore a căzut peste două autoturisme parcate pe strada Bistriței, din municipiul Piatra-Neamț. Acționează un echipaj de pompieri cu o autospecială pentru descarcerare din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț”, a transmis ISU Neamț.

Potrivit reprezentanților ISU, un alt arbore a fost doborât de furtună pe strada din fața Primăriei Piatra-Neamț, la intrarea în pasajul rutier, unde un echipaj de pompieri acționează pentru degajarea copacului.

Totodată, pompierii din cadrul Gărzii Poiana Teiului au intervenit în localitatea Poiana Largului pentru îndepărtarea unei crengi desprinse dintr-un arbore, care a căzut pe DN 15 B.

Vă reamintim că județul Neamț se află joi sub avertizare Cod Portocaliu de vreme rea.

ISU Neamț a transmis că pompierii din Iași și Vaslui acționează în sprijinul autorităților nemțene cu un autocamion de intervenție, o motopompă remorcabilă, două motopompe transportabile, o barcă pneumatică și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

La nevoie, resursele alocate din cele două județe pot interveni în sprijinul comunităților din Suceava și Bacău.