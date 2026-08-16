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Vremea· 2 min citire
De la 37 de grade la 19: schimbare bruscă a vremii în România. Elena Mateescu: „Marți se va răci accentuat”
Vreme/ Colaj foto AI
Publicat16 aug. 2026, 16:58
Actualizat16 aug. 2026, 17:00
SursăRealitatea PLUS
Este cod galben de caniculă în majoritatea zonelor țării. Meteorologii anunță pentru zilele următoare temperaturi care ajung la 37 de grade. De marți însă, temperaturile vor scădea brusc.
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