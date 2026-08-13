Europa se pregătește pentru un nou val de căldură extremă. Al cincilea „dom de căldură” al verii și un Super El Niño puternic schimbă prognozele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 15:01

Europa se confruntă cu un nou episod de temperaturi extreme, în ceea ce ar putea fi al cincilea mare „dom de căldură” al verii. Un vast blocaj atmosferic favorizează acumularea aerului fierbinte deasupra continentului, iar în mai multe regiuni sunt prognozate temperaturi care pot depăși pragul de 40 de grade Celsius.

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