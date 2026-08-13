Europa se pregătește pentru un nou val de căldură extremă. Al cincilea „dom de căldură” al verii și un Super El Niño puternic schimbă prognozele

Europa se confruntă cu un nou episod de temperaturi extreme, în ceea ce ar putea fi al cincilea mare „dom de căldură” al verii. Un vast blocaj atmosferic favorizează acumularea aerului fierbinte deasupra continentului, iar în mai multe regiuni sunt prognozate temperaturi care pot depăși pragul de 40 de grade Celsius.
În același timp, în Oceanul Pacific se conturează un episod de El Niño cu o intensitate neobișnuit de mare, iar evoluția fenomenului ar putea influența vremea din Europa în lunile următoare, inclusiv în toamna și iarna 2026-2027.
Un nou „capac” de aer fierbinte peste Europa
Principalul factor care alimentează actualul val de căldură este o zonă persistentă de presiune atmosferică ridicată, arată Severe Weather Europe. Aceasta favorizează un fenomen de blocare, împiedicând schimbarea rapidă a maselor de aer și menținând temperaturile ridicate pentru mai multe zile.
Aerul cald rămâne astfel cantonat în apropierea solului, iar încălzirea continuă de la o zi la alta. În unele regiuni europene, temperaturile ar putea ajunge cu 12 până la 16 grade Celsius peste mediile climatologice caracteristice perioadei de la mijlocul lunii august.
Cele mai mari valori sunt așteptate în vestul și centrul Europei.
Unde ar putea fi depășite 40 de grade
Franța se numără printre țările care ar putea resimți cel mai puternic episodul de caniculă, cu maxime estimate la 42-43 de grade Celsius în anumite regiuni.
În sudul Spaniei, temperaturile ar putea urca până la 42-44 de grade, în timp ce în Anglia sunt posibile valori de aproximativ 36-39 de grade.
Și zona Beneluxului va fi afectată. În Belgia, Luxemburg, sudul Țărilor de Jos, dar și în vestul Germaniei, termometrele ar putea indica în jur de 40 de grade Celsius.
Pe măsură ce săptămâna avansează, nucleul de aer foarte cald este prognozat să se deplaseze spre centrul continentului. Italia și regiunea Balcanilor ar putea intra astfel din nou sub influența temperaturilor apropiate de pragul de 40 de grade.
Nopți tropicale și risc crescut pentru populație
Canicula nu va fi resimțită doar în timpul zilei. În marile orașe europene, temperaturile nocturne ar putea rămâne la valori cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius.
Nopțile foarte calde sunt deosebit de importante în evaluarea riscului termic, deoarece organismul are mai puține șanse să se răcorească și să se refacă după temperaturile ridicate din timpul zilei.
Categoriile vulnerabile, precum persoanele în vârstă, copiii, pacienții cu afecțiuni cronice și cei care muncesc perioade îndelungate în aer liber, sunt cele mai expuse.
În plus, menținerea temperaturilor ridicate și lipsa precipitațiilor în anumite regiuni pot contribui la creșterea riscului de incendii de vegetație.
Un El Niño puternic se dezvoltă în Pacific
În timp ce Europa se confruntă cu o nouă perioadă de caniculă, un alt fenomen climatic major se dezvoltă la mii de kilometri distanță.
Apele tropicale din centrul și estul Oceanului Pacific se încălzesc rapid, iar modelele climatice indică apariția unui El Niño foarte puternic.
Cantități importante de căldură acumulate sub suprafața oceanului contribuie la dezvoltarea fenomenului. Analizele citate de Severe Weather Europe indică o evoluție rapidă, iar unele dintre cele mai recente simulări au majorat estimările privind intensitatea maximă.
Când ar putea atinge El Niño intensitatea maximă
Modelele analizate indică faptul că vârful fenomenului ar putea fi atins în noiembrie sau decembrie 2026.
Unele scenarii plasează episodul printre cele mai puternice evenimente El Niño observate până acum, fiind făcută inclusiv comparația cu fenomenul extrem din 2015-2016.
El Niño apare atunci când temperaturile apelor din centrul și estul Pacificului tropical cresc peste valorile normale. Modificarea temperaturii oceanului poate perturba circulația atmosferică și poate influența vremea la nivel global.
Este important de precizat că termenul „Super El Niño” nu reprezintă o categorie meteorologică oficială, ci este folosit pentru a descrie episoadele cu o intensitate deosebit de mare.
Cum ar putea arăta toamna în Europa
Evoluția El Niño este urmărită atent deoarece poate contribui, alături de alți factori atmosferici și oceanici, la modificarea tiparelor meteorologice.
Primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât normalul în numeroase regiuni europene. Semnalul este mai pronunțat în vestul, centrul și sud-estul continentului.
În același timp, o circulație atlantică mai activă ar putea favoriza transportul unor cantități mai mari de umezeală către Europa. Prin urmare, în anumite zone există posibilitatea unor precipitații peste media obișnuită.
Totuși, prognozele pe termen lung trebuie interpretate cu prudență. Ele indică tendințe generale și nu pot anticipa cu exactitate fiecare episod de ploaie, caniculă sau răcire.
Iarna 2026-2027 ar putea fi mai blândă
Pentru sezonul rece, scenariul meteorologic actual favorizează, în ansamblu, temperaturi peste valorile normale în mare parte din Europa.
Un rol important l-ar putea avea circulația atmosferică predominantă dinspre Atlantic, care ar favoriza pătrunderea unor mase de aer mai blând în interiorul continentului.
Asta nu înseamnă însă că Europa va scăpa de perioadele de ger sau de ninsori. Episoadele reci pot apărea chiar și într-o iarnă care, privită în ansamblu, este mai caldă decât media.
Dacă tendințele actuale se confirmă, o perioadă cu zăpadă abundentă și persistentă pe suprafețe foarte întinse ale continentului ar putea fi mai puțin probabilă.
Unde ar putea fi cele mai mari șanse de ninsoare
Nordul și nord-estul Europei ar păstra cele mai bune condiții pentru episoade de ninsoare consistentă.
De asemenea, zonele montane din centrul continentului ar putea beneficia de temperaturi suficient de scăzute pentru acumularea unui strat important de zăpadă.
În schimb, în regiunile sudice și vestice, temperaturile mai ridicate ar putea favoriza mai frecvent precipitațiile sub formă de ploaie în zonele joase.
Europa, între caniculă și schimbările climatice
Actualul episod de căldură și evoluția rapidă a El Niño atrag din nou atenția asupra modului în care fenomenele atmosferice și oceanice pot influența vremea la scară continentală.
Pentru Europa, următoarele luni ar putea aduce în continuare contraste puternice: temperaturi extreme în această vară, o toamnă cu valori termice peste normal și o iarnă care, potrivit scenariilor actuale, ar putea fi mai blândă decât media.
Prognozele se pot modifica însă pe măsură ce apar noi date. Intensitatea și efectele reale ale El Niño vor depinde de evoluția temperaturilor oceanice și de interacțiunea acestora cu ceilalți factori atmosferici globali.