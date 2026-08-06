Scumpirea și raționalizare alimentelor, pericolul iminent. El Niño pune presiune pe agricultura și economiile din toată lumea

Avertisment sumbru din partea specialiștilor. Aproximativ 50 de milioane de oameni riscă să ajungă la foamete până la sfârșitul anului viitor, din cauza fenomenului El Niño. Acesta se intensifică rapid, iar Europa se află și ea în risc. Specialiștii avertizează că efectele fenomenului ar putea lovi agricultura, producția de hrană și totul ar duce la creșterea prețurilor la alimente. România nu scapă nici ea. Seceta și temperaturile foarte ridicate afectează deja culturile agricole.
Specialiștii europeni avertizează că schimbările vremii pot aduce perioade mai lungi de căldură extremă și ploi tot mai puține. Toate aceste fenomene extreme vin cu un risc crescut pentru agricultură. Țările din sudul și estul continentului sunt printre cele mai vulnerabile. Fermierii se tem că recoltele slabe ar putea duce la scumpiri în lanț și, mai grav, și la probleme în aprovizionarea cu alimente.
„El Niño poate perturba modelele meteorologice globale, provocând inundații în unele regiuni și secetă în altele. Faptul că acest El Niño va fi probabil cel mai intens înregistrat vreodată înseamnă că probabilitatea apariției acestor efecte este, la rândul său, mult peste medie.
Pentru Europa, aceasta este cea mai complicată situație dintre toate, deoarece, în Marea Britanie, de exemplu, uneori, în timpul fenomenului El Niño, se înregistrează veri mai călduroase și ierni mai reci. Alteori, în timpul fenomenului El Niño, se înregistrează ierni mai blânde și mai umede. Și depinde într-adevăr de modul în care El Niño interacționează cu alte oscilații climatice, așa că este foarte greu de prevăzut ce se va întâmpla în Marea Britanie și în nord-vestul Europei”, spun experții.
Pentru România, unde agricultura are un rol important în economie, un sezon agricol afectat de secetă ar putea însemna pierderi uriașe pentru fermieri și prețuri mai mari pentru consumatori. Temperaturile ridicate și fenomenele meteo extreme din ultimii ani au arătat deja cât de vulnerabile sunt culturile atunci când lipsa apei se prelungește.
Și nu doar agricultura e afectată. Și crescătorii de animale au deja probleme. În această perioadă, asigurarea apei necesare pentru adăpatul animalelor devine tot mai dificilă.
Efectele fenomenului asupra românilor
Urmările fenomenului „Super El Nino” se vor resimți și în buzunarele românilor. Analiștii consideră că statele cu venituri reduse, deja afectate puternic de conflictele din Ucraina și Iran, vor suporta cele mai mari consecințe.
Printre alimentele din topul scumpirilor se vor afla orezul, zahărul și cafeaua, care ar putea costa cu 50% în plus sau chiar mai mult.
50 de milioane de oameni vor fi afectați de foamete
La nivel mondial, situația este și mai gravă. Până la finalul anului 2027, aproximativ 50 de milioane de oameni vor fi afectați de foamete, avertizează specialiștii. Cele mai afectate regiuni ar putea fi din Africa, Asia și America Latină, unde milioane de oameni depind direct de agricultură pentru hrană și venituri.
„Un alt efect al acestui El Niño se va resimți asupra temperaturilor medii globale, deoarece El Niño crește de fapt temperatura medie a globului pe lângă încălzirea globală provocată de om. Așadar, am putea asista efectiv la ani consecutivi cu cele mai ridicate temperaturi în 2026 și din nou în 2027.
Ne-am aștepta ca localitățile agricole și de coastă să fie cele mai afectate. Așadar, din punct de vedere economic, aceste regiuni s-ar putea aștepta la pierderi de recolte, iar acest lucru ar putea duce și mai mult la inflația prețurilor la alimente”, mai spun specialiștii.
Experții avertizează că efectele nu se vor opri la granițele regiunilor afectate. O criză alimentară globală ar putea însemna prețuri mai mari la alimente, instabilitate economică și noi probleme pentru milioane de oameni din întreaga lume.