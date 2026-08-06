Scumpirea și raționalizare alimentelor, pericolul iminent. El Niño pune presiune pe agricultura și economiile din toată lumea

Publicat 6 aug. 2026, 22:10 Sursă Realitatea PLUS

Avertisment sumbru din partea specialiștilor. Aproximativ 50 de milioane de oameni riscă să ajungă la foamete până la sfârșitul anului viitor, din cauza fenomenului El Niño. Acesta se intensifică rapid, iar Europa se află și ea în risc. Specialiștii avertizează că efectele fenomenului ar putea lovi agricultura, producția de hrană și totul ar duce la creșterea prețurilor la alimente. România nu scapă nici ea. Seceta și temperaturile foarte ridicate afectează deja culturile agricole.

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