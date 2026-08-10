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Europa, tot mai expusă incendiilor devastatoare. Pagubele ajung la miliarde de euro

Incendii Europa

Incendii Europa

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 08:31

Europa devine tot mai vulnerabilă în fața incendiilor devastatoare! Pe măsură ce fenomenele extreme devin mai severe, costurile riscă să ajungă tot mai mult în sarcina statului și a populației. În prezent, pagubele ajung la ordinul miliardelor de euro. Franța, Spania și Grecia sunt printre țările care s-au confruntat în această vară cu incendii uriașe.

Problema este că asigurările nu acoperă toate pierderile. În Europa, doar aproximativ un sfert din pagubele provocate de dezastre legate de schimbările climatice au fost acoperite prin asigurări. Autoritățile ar putea fi nevoite să cheltuiască tot mai mulți bani pentru ajutorarea oamenilor și pentru refacerea zonelor afectate.

În același timp, oamenii care locuiesc în zone cu risc mare ar putea plăti mai mult pentru asigurări. Unele polițe ar putea deveni mai scumpe sau mai greu de obținut. Experții trag un semnal de alarmă! Incendiile devin mai frecvente și mai puternice, iar Europa riscă să ajungă într-o situație în care nu doar că nu va putea preveni toate dezastrele, dar nici nu va mai avea resurse pentru a plăti pagubele provocate.

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