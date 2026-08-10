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Europa, tot mai expusă incendiilor devastatoare. Pagubele ajung la miliarde de euro
Incendii Europa
Europa devine tot mai vulnerabilă în fața incendiilor devastatoare! Pe măsură ce fenomenele extreme devin mai severe, costurile riscă să ajungă tot mai mult în sarcina statului și a populației. În prezent, pagubele ajung la ordinul miliardelor de euro. Franța, Spania și Grecia sunt printre țările care s-au confruntat în această vară cu incendii uriașe.
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