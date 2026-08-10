Europa, tot mai expusă incendiilor devastatoare. Pagubele ajung la miliarde de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 08:31

Europa devine tot mai vulnerabilă în fața incendiilor devastatoare! Pe măsură ce fenomenele extreme devin mai severe, costurile riscă să ajungă tot mai mult în sarcina statului și a populației. În prezent, pagubele ajung la ordinul miliardelor de euro. Franța, Spania și Grecia sunt printre țările care s-au confruntat în această vară cu incendii uriașe.

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