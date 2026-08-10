Europa de Vest, lovită de temperaturi record, secetă și incendii. Vara lui 2026 împinge din nou limitele climatice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 08:28

Europa de Vest a înregistrat temperaturi record în vara anului 2026, după mai multe valuri puternice de căldură. Media pentru lunile iunie și iulie a ajuns la 21,62 grade Celsius, depășind recordul stabilit în 2022. Temperaturile ridicate au accentuat seceta și au favorizat incendiile de vegetație în mai multe țări. Căldura extremă a fost asociată și cu mii de decese premature.

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