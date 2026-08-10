Europa de Vest, lovită de temperaturi record, secetă și incendii. Vara lui 2026 împinge din nou limitele climatice

Europa de Vest a înregistrat temperaturi record în vara anului 2026, după mai multe valuri puternice de căldură. Media pentru lunile iunie și iulie a ajuns la 21,62 grade Celsius, depășind recordul stabilit în 2022. Temperaturile ridicate au accentuat seceta și au favorizat incendiile de vegetație în mai multe țări. Căldura extremă a fost asociată și cu mii de decese premature.
Record de temperatură la suprafața oceanelor
Serviciul european Copernicus a anunțat că temperatura medie a suprafeței mării a ajuns în iulie la un nivel record pentru această lună în oceanele din afara regiunilor polare. Media a fost de 20,96 grade Celsius, peste recordul de 20,89 grade înregistrat în iulie 2023. Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost de 16,90 grade Celsius. Astfel, luna trecută a fost a doua cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată, la egalitate cu iulie 2024.
Samantha Burgess, responsabilă pentru strategia climatică la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, a explicat că sistemele persistente de înaltă presiune au ținut căldura deasupra Europei de Vest. Temperaturile extreme au agravat seceta, iar solul uscat și-a pierdut capacitatea de răcire naturală. Din acest motiv, căldura s-a acumulat mai ușor. „Acesta este un exemplu clar al modului în care schimbările climatice intensifică extremele de căldură, căldura și seceta consolidându-se reciproc din ce în ce mai mult”, a declarat Samantha Burgess.
La nivel global, 2026 este până acum al treilea cel mai cald an înregistrat, după 2024 și 2025. Clasamentul se poate însă schimba în funcție de temperaturile din lunile următoare. Oamenii de știință spun că există posibilitatea ca 2026 să depășească până la finalul anului recordul stabilit în 2024 sau să ajungă foarte aproape de acesta. Evoluția este legată de încălzirea globală provocată de activitatea umană, dar și de dezvoltarea unui fenomen El Niño puternic, care încălzește periodic unele regiuni ale Pacificului și influențează vremea în mai multe zone ale lumii.
Incendiu puternic în apropiere de Tirana
În Albania, pompierii, militarii și echipajele aeriene au intervenit până duminică pentru a controla un incendiu izbucnit pe Muntele Kruje, în apropiere de Tirana. Autoritățile au evacuat locuitorii mai multor sate, după ce flăcările s-au apropiat de case. Trei elicoptere militare au participat la operațiunile de stingere, însă intervenția a fost îngreunată de terenul abrupt. Poliția a arestat un bărbat suspectat că ar fi provocat accidental incendiul.
Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi dat foc ierbii uscate din apropierea locuinței sale, sâmbătă. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns pe Muntele Kruje, punând în pericol comunitățile din apropiere. Locuitorii din zona Barabit-Lluban, din municipiul Kruje, au fost evacuați în timpul nopții. Incendiul, izbucnit la aproximativ 38 de kilometri nord de Tirana, ardea încă de sâmbătă după-amiază.