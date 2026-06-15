Vremea se schimbă din nou în România. Prognoza meteo pe două săptămâni: vin temperaturi de 34 de grade, apoi ploi în mai multe zone

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 14:57

Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele două săptămâni. Vremea se va încălzi treptat în aproape toată țara până în jurul datei de 22 iunie, când vor fi cele mai ridicate temperaturi din acest interval.

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