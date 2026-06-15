Vremea se schimbă din nou în România. Prognoza meteo pe două săptămâni: vin temperaturi de 34 de grade, apoi ploi în mai multe zone

Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele două săptămâni. Vremea se va încălzi treptat în aproape toată țara până în jurul datei de 22 iunie, când vor fi cele mai ridicate temperaturi din acest interval.
După 22 iunie, temperaturile vor mai scădea ușor și vor avea schimbări de la o zi la alta. În multe regiuni vor apărea și ploi, mai ales sub formă de averse.
Vremea se încălzește până în jurul datei de 22 iunie
În mai multe regiuni, temperaturile vor crește treptat în prima parte a intervalului. În Banat și Crișana, maximele vor urca până la 34 de grade, iar în Oltenia se va ajunge tot la aproximativ 34 de grade în jurul datei de 22 iunie.
Și în Muntenia va fi tot mai cald, cu maxime care vor ajunge la 33 de grade. În Transilvania, Maramureș și Moldova, valorile vor crește mai moderat, dar vremea va deveni caldă pentru această perioadă.
Cum va fi vremea în Banat
În Banat, vremea se va încălzi până la începutul celei de-a doua săptămâni. Temperaturile maxime vor crește de la 23 de grade la aproximativ 34 de grade. Minimele vor urca și ele, de la 11 la 18 grade.
După aceea, temperaturile vor avea mici variații. Maximele vor fi, în general, între 30 și 33 de grade, iar minimele între 14 și 17 grade. În prima săptămână vor fi averse slabe, pe arii restrânse, iar în a doua săptămână ploile pot deveni mai extinse și mai puternice.
Cum va fi vremea în Crișana
În Crișana, vremea se va încălzi până pe 22 iunie. Maximele vor crește de la 22 la 34 de grade, iar minimele de la 11 la 18 grade.
După 22 iunie, temperaturile vor mai oscila. Maximele se vor situa între 28 și 32 de grade, iar minimele între 13 și 17 grade. Cele mai mari șanse de ploaie vor fi pe 18 iunie și după 22 iunie.
Cum va fi vremea în Transilvania
În Transilvania, temperaturile maxime vor crește de la 22 de grade la 31-32 de grade în zilele de 21 și 22 iunie. Apoi, vremea se va mai răcori ușor, iar maximele vor fi, în general, între 27 și 30 de grade.
Minimele vor fi de aproximativ 9 grade în primele nopți. Apoi vor ajunge la 14-15 grade în perioada 22-24 iunie, iar spre final vor varia între 11 și 14 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, mai ales pe 18 iunie și după 23 iunie.
Cum va fi vremea în Maramureș
În Maramureș, vremea se va încălzi până la începutul celei de-a doua săptămâni. Maximele vor urca de la 22 la 33 de grade, iar minimele de la 10 la 17 grade.
După aceea, temperaturile vor avea variații. Maximele vor fi între 27 și 31 de grade, iar minimele între 11 și 15 grade. Ploile pot apărea aproape zilnic, mai ales pe 18 iunie și după 23 iunie.
Cum va fi vremea în Moldova
În Moldova, vremea se va încălzi treptat până în jurul datei de 22 iunie. Maximele vor crește de la 22 la 31 de grade, iar minimele de la 11 la 17 grade.
După această dată, maximele vor fi între 25 și 29 de grade, iar minimele între 13 și 16 grade. Aversele pot apărea aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense pe 18 iunie și după 23 iunie.
Cum va fi vremea în Dobrogea
În Dobrogea, temperaturile maxime vor fi, în general, între 26 și 30 de grade. Minimele se vor situa între 15 și 19 grade.
Vor fi posibile averse aproape zilnic. Ploile pot fi mai extinse și mai intense în perioada 15-19 iunie și după 23 iunie.
Cum va fi vremea în Muntenia
În Muntenia, temperaturile vor crește până în jurul datei de 22 iunie. Maximele vor porni de la 27 de grade și vor ajunge la 33 de grade, iar minimele vor urca de la 13 la 18 grade.
După 22 iunie, maximele vor varia între 28 și 32 de grade, iar minimele între 15 și 18 grade. Aversele pot apărea aproape în fiecare zi, mai ales între 15 și 19 iunie și după 23 iunie.
Cum va fi vremea în Oltenia
În Oltenia, vremea se va încălzi până pe 22 iunie. Maximele vor crește de la 27 la 34 de grade, apoi vor scădea ușor și vor rămâne, în general, între 29 și 33 de grade.
Minimele vor fi de aproximativ 12 grade în primele nopți, apoi vor urca la 18 grade în perioada 22-24 iunie. Spre finalul intervalului, minimele vor fi între 15 și 18 grade. În a doua săptămână vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.
Cum va fi vremea la munte
La munte, vremea se va încălzi până în jurul datei de 22 iunie. Atunci, media temperaturilor maxime va ajunge la aproximativ 22 de grade. După această dată, valorile termice vor scădea ușor.
Aversele vor apărea în fiecare zi. Ploile vor fi mai extinse și mai importante cantitativ în perioada 17-19 iunie și în a doua săptămână a intervalului de prognoză.