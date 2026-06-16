Val de aer tropical peste România. ANM anunță temperaturi de 35 de grade și furtuni în mai multe zone

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 16 iunie - 12 iulie 2026. Meteorologii anunță că vremea va intra într-un proces de încălzire treptată în următoarele zile, pe fondul unei mase de aer tropical care se va apropia de România.
Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în jurul datei de 22 iunie. Atunci, maximele vor ajunge frecvent la 35 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării. După această perioadă, valorile termice vor varia de la o zi la alta, însă se vor menține, în general, peste normalul perioadei. În cele mai multe regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade Celsius.
Ploi și furtuni în mai multe zone ale țării
Deși vremea se va încălzi, meteorologii anunță că nu vom scăpa complet de ploi. Vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, în mai multe zone ale țării.
Ploile vor fi mai frecvente și mai intense în intervalul 15 - 19 iunie, dar și după data de 23 iunie. Local, sunt posibile ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.
Cum va fi vremea în săptămâna 16 - 22 iunie
În prima săptămână de prognoză, temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele normale în regiunile estice ale țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice acestei perioade. Cantitățile de precipitații vor fi sub cele obișnuite în majoritatea regiunilor, iar deficitul va fi mai accentuat în zonele montane.
Cum va fi vremea în săptămâna 22 - 28 iunie
În intervalul 22 - 28 iunie, vremea se va încălzi în vestul, sud-vestul și centrul țării. În aceste regiuni, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în vest, nord și centru. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale.
Cum va fi vremea la final de iunie și început de iulie
În săptămâna 29 iunie - 5 iulie, temperaturile vor fi peste cele normale în aproape toată țara. Cele mai mari diferențe față de valorile obișnuite sunt așteptate în regiunile vestice. Și în această perioadă, precipitațiile vor fi mai reduse decât în mod normal, mai ales în regiunile intracarpatice.
Vreme caldă și în prima parte a lunii iulie
Pentru intervalul 6 - 12 iulie, ANM estimează temperaturi peste mediile specifice perioadei în toate regiunile țării.
Cea mai accentuată încălzire este așteptată în jumătatea vestică a României. În privința precipitațiilor, acestea vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.