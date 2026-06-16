Val de aer tropical peste România. ANM anunță temperaturi de 35 de grade și furtuni în mai multe zone

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:28

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 16 iunie - 12 iulie 2026. Meteorologii anunță că vremea va intra într-un proces de încălzire treptată în următoarele zile, pe fondul unei mase de aer tropical care se va apropia de România.

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