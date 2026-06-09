Israel ignoră apelurile de la Washington și bombardează Libanul. Ordin de evacuare pentru un oraș întreg

Armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru întregul oraș libanez Tir și pentru zonele învecinate, inclusiv pentru un cartier creștin care, până acum, nu fusese vizat de avertismente similare. Măsura vine în contextul în care Israelul susține că luptători Hezbollah operează din această zonă și pregătește noi acțiuni militare.

Decizia survine în condițiile în care președintele american Donald Trump a cerut public oprirea escaladării, însă operațiunile militare nu au fost oprite.

Locuitorii au fost îndemnați să se retragă la nord de râul Zahrani, în timp ce autoritățile israeliene avertizează că urmează acțiuni împotriva infrastructurii și activităților grupării șiite Hezbollah din regiune.

Avertisment extins și pentru cartierul creștin

Săptămâna trecută, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au susținut că zeci de membri Hezbollah s-ar ascunde în cartierul creștin din Tir.

Într-un mesaj transmis atunci, armata israeliană avertiza populația locală că prezența în zonele unde activează gruparea armată reprezintă un risc major.

„Dacă continuați să rămâneți și să operați din această zonă, Forțele de Apărare ale Israelului vor emite instrucțiuni de evacuare a cartierului creștin și vor lua măsurile necesare împotriva voastră”, se arată în mesajul citat de Times of Israel .

Ordin de evacuare pentru întregul oraș

În această dimineață, IDF a transmis un nou „avertisment urgent” adresat locuitorilor din Tir, inclusiv celor din cartierul creștin, dar și din taberele și zonele învecinate.

„Așa cum am avertizat în ultimele zile, în urma activităților agenților Hezbollah în cartierul creștin al orașului, IDF va fi obligată să acționeze împotriva activităților lor teroriste din cartier în scurt timp”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, colonelul Avichay Adraee.

Oficialul a adăugat că prezența civililor în apropierea membrilor sau infrastructurii Hezbollah le pune viața în pericol.

„Prezența dumneavoastră în apropierea agenților, instalațiilor sau armelor Hezbollah vă pune viața în pericol. Orice clădire folosită de Hezbollah în scopuri militare poate fi vizată”, a mai transmis acesta.

Tensiuni în creștere în regiune

Situația din sudul Libanului rămâne extrem de tensionată, în contextul intensificării confruntărilor dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah, în timp ce apelurile internaționale pentru reducerea escaladării nu au dus, până în prezent, la o oprire a operațiunilor militare.